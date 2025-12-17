Az alkalmazottak szűk harmada kap rendszeresen év végi jutalmat: vagy a teljesítmény után járó bónuszokat, a fizetése egy részét, illetve 13., esetleg 14. fizetést.

A munkavállalók negyedét a cégük éves eredményei alapján jutalmazzák – derült ki a Platy.sk portál felméréséből, melyet november elején végzett 1533 megkérdezett bevonásával az Alma Career Slovakia társaság.

Azonban idén nagyobb volt a bizonytalanság, csak az alkalmazottak 16%-a volt egészen biztos abban, hogy kap év végi jutalmat, egyharmaduk pedig biztosan tudta, hogy nem.

Egyes cégeknél nem készpénzt kapnak a dolgozók, hanem például ajándékokat, utalványokat, vagy plusz szabadnapokat. A dolgozók 84%-a azonban egyértelműen a pénzjutalmat szeretné.

Akik kapnak év végi jutalmat, azok legtöbbször pénzt, 50%-uk úgynevezett 13. vagy 14. fizetést, 43% pedig a teljesítmény alapján járó bónuszt.

TASR/Felvidék.ma