A Hlas-DS egy évvel meghosszabbítaná az önkormányzati ciklusokat

A Hlas-SD és Roman Malatinec frakció nélküli képviselő a parlament elé terjesztené az önkormányzatok választási ciklusának négyről öt évre történő meghosszabbításának javaslatát. A jóváhagyásához alkotmányos többségre, tehát az ellenzék szavazataira is szükség lesz.

Ha megszavazzák, már az őszi önkormányzati választások eredményére is vonatkozni fog. Egy évvel hosszabb lesz a polgármesterek és helyi képviselők, valamint a megyeelnökök és megyei képviselők megbízatása.

Az előterjesztők szerint az egyeztetések alapján az önkormányzatok és a megyék is egyetértenek a javaslattal, a változtatás stabilabbá teszi az önkormányzatokat, és jobb feltételeket teremt a stratégiai, hosszú távú tervezéshez és a fejlesztéshez.

„A jelenlegi választási ciklus hossza nincs összhangban a területfejlesztési stratégiák ciklusával, ez a gyakorlatban a döntéshozatal megszakadását, a projektek megvalósításának késését és a beruházások hatékonyságának csökkenését eredményezi” – áll az indoklásban, amely azt is megjegyzi, hogy 2017 és 2022 között egyszer már meghosszabbították öt évre a megyeelnökök és a megyei képviselők megbízatását, és annak kedvező hatásai voltak.

Ha a módosítást jóváhagyja a parlament, június 15-én lép életbe, tehát

már az október 24-i választásokon is öt évre kapnak mandátumot a megválasztott jelöltek.

