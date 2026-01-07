Home Magazin Megújul a koronázási palástot bemutató terem a Magyar Nemzeti Múzeumban
Megújul a koronázási palástot bemutató terem a Magyar Nemzeti Múzeumban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Purger Tamás/Felvidék.ma)

Különleges biztonsági intézkedések mellett a Magyar Nemzeti Múzeumban kedden kiemelték vitrinjéből a magyar koronázási palástot. A történelmi ereklye az épületen belül ideiglenesen egy másik védett helyet kapott.

Ezzel megkezdődött a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének otthont adó terem felújítása. A palást termének korszerűsítése alatt néhány hónapra eltűnik a csaknem ezeréves miseruha a látogatók kíváncsi tekintete elől.

Júniustól egy sokkal modernebb, korszerűbb helyiségben várja az érdeklődőket

– közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

Mint írták, hosszan tartó előkészületek után a Nemzeti Múzeum szakemberei a legnagyobb elővigyázatosság mellett emelték ki vitrinjéből és helyezték egy biztonságos tárolóba a koronázási palástot.

Mivel az ereklye – amelyet minden magyar király viselt – a magyar történelem egyik legfontosabb darabja, a restaurátorok védőruhában, kesztyűben és maszkban végzeték a műveletet, úgy, hogy ne érjenek közvetlenül a palásthoz, amelynek anyaga rendkívül sérülékeny, a fénytől és a páratartalom változásaitól is védeni kell.

A terem teljes egészében megújul, a munkában egy teljes stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel.

Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik, a munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern, minden állományvédelmi és biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe teszik vissza, amely a terem közepére kerül.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója decemberben jelentette be, hogy a nemzeti ereklye, egyben az európai textilművészet kiemelkedő darabjának környezete megújul. A munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik.

„Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét. A terem, ahol található, nagyon régóta megérett az átfogó felújításra” – mondta korábban L. Simon László, a projekt vezetője, akit Zsigmond Gábor kért fel a munka irányítására.

A palást terme teljesen megváltozik, különleges LED-falak fogják biztosítani a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítják, hogy a lehető legtöbb látogató gyönyörködhessen a különleges műtárgyban.

A koronázási palást új vitrinjét Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz. A projekt keretei között készül a palást számára egy menekítő láda, amely minden körülmények között megóvja az ereklyét.

A palást a magyar államiság egyik legkiemelkedőbb jelképe. Szent István és Gizella a rendkívül díszes hímzett textíliát miseruhaként adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának 1031-ben.

A 12. században a miseruhát – mint az államalapító ereklyéjét – átalakították palásttá, hogy a magyar királyok koronázási öltözetének része lehessen.

Ettől kezdve egészen 1916-ig – IV. Károly koronázásáig – minden magyar király ezt a palástot öltötte magára a koronázási szertartáson.

A ruha különlegessége, hogy Szent Istvánról, feleségéről, Gizelláról és fiukról, Imre hercegről is látható rajta korabeli ábrázolás.

A koronázási jelvényeket, köztük a magyar koronázási palástot az Amerikai Egyesült Államok 48 évvel ezelőtt, 1978. január 6-án szolgáltatta vissza Magyarország számára ünnepélyes keretek között.

MTI/Felvidék.ma

