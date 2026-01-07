Ne válaszoljanak gyanús külföldi telefonhívásokra!

Gyanús telefonhívások érkeznek Szlovákiába, főleg az Egyesült Királyságból. Miután az illető felveszi a telefont, egy előre feljátszott szlovák hang szólal meg, amely arra szólít fel, mentsék el a hívó telefonszámát a Whatsapp applikációban – tájékoztat a rendőrség a közösségi hálón.

„Feltételezéseink szerint ha tovább kommunikálnának ezzel a számmal, a csalók különböző ürügyekkel személyes vagy banki adatokat próbálnának meg kicsalni önöktől” – pontosítottak a rendőrök.

A rendőrség azt tanácsolja, ne válaszoljanak a hívásokra és ne is hívják vissza az ilyen számokat. „Ha rokonaik külföldön élnek, biztosan el van mentve a telefonszámuk” – hangsúlyozták a rendőrök azzal, hogy ha valakinek az ismerőse külföldről szeretne kommunikálni, biztosan ír sms-üzenetet, ha az illető nem veszi a telefont.

Egy külföldi csalókból álló hálózatáról van szó, akiket szinte lehetetlen elfogni, véli a rendőrség.

„Ezért inkább hagyják figyelmen kívül a hívásokat. Szinte minden telefonon le lehet már tiltani telefonszámokat, ezekben az esetekben tegyenek így. Ha ez sem segít, forduljanak a mobilszolgáltatójukhoz és hívják fel a figyelmüket a telefonszámokra” – hangsúlyozták a rendőrök.

TASR/Felvidék.ma