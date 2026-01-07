Home Itt és Most Ne válaszoljanak gyanús külföldi telefonhívásokra!
Itt és Most

Ne válaszoljanak gyanús külföldi telefonhívásokra!

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay)

Gyanús telefonhívások érkeznek Szlovákiába, főleg az Egyesült Királyságból. Miután az illető felveszi a telefont, egy előre feljátszott szlovák hang szólal meg, amely arra szólít fel, mentsék el a hívó telefonszámát a Whatsapp applikációban – tájékoztat a rendőrség a közösségi hálón.

„Feltételezéseink szerint ha tovább kommunikálnának ezzel a számmal, a csalók különböző ürügyekkel személyes vagy banki adatokat próbálnának meg kicsalni önöktől” – pontosítottak a rendőrök.

A rendőrség azt tanácsolja, ne válaszoljanak a hívásokra és ne is hívják vissza az ilyen számokat. „Ha rokonaik külföldön élnek, biztosan el van mentve a telefonszámuk” – hangsúlyozták a rendőrök azzal, hogy ha valakinek az ismerőse külföldről szeretne kommunikálni, biztosan ír sms-üzenetet, ha az illető nem veszi a telefont.

Egy külföldi csalókból álló hálózatáról van szó, akiket szinte lehetetlen elfogni, véli a rendőrség.

„Ezért inkább hagyják figyelmen kívül a hívásokat. Szinte minden telefonon le lehet már tiltani telefonszámokat, ezekben az esetekben tegyenek így. Ha ez sem segít, forduljanak a mobilszolgáltatójukhoz és hívják fel a figyelmüket a telefonszámokra” – hangsúlyozták a rendőrök.

TASR/Felvidék.ma

