Mittel úr kávéja a megújuló zselízi Esterházy-kastély kávéházában

Milyen lesz kávézni a felújított zselízi Esterházy-kastély kávézójában, ahol hajdan Sacher sürgölődött a konyhában, s ahol egykoron Schubert komponálta darabjait? Ezen méláztam el Tőzsér Árpád Mittel úr alakján keresztül, aki nevével a monarchista közép-európaiságot testesítette meg, mint a zselízi kastély maga is.

„Mittel úr óvatosan emelte ajkához a feketekávét. A porceláncsésze peremén egy hajszálvékony aranyozás futott végig, mintha az idők árja maga is beleszőtte volna az újjászületés fényét. A zselízi Esterházy-kastély kávézójában ült, amely hosszú évtizedek elhagyatottsága után ismét régi pompájában ragyogott. A falakon újra csillogott az aranyozás, a csillárok fénye ragyogóbb volt, mint hajdanán, s az asztalok mellett újfent elegáns vendégek üldögéltek, mintha csak egy letűnt kor elevenedne meg éppen.

Mittel úr szelíden elmosolyodott. Emlékezett egy estére, mikor egy régi ismerős mesélt neki az itt valaha tartott estélyekről, ahol a zongoraszó hangja összefonódott a pezsgőspoharak csengésével.

Most pedig, hosszú idő után, ismét lágy dallamok töltik be a termet – mintha csak maga Schubert játszana. Az illatos sütemények közt egy legendás név is feltűnt az étlapon: Franz Sacher személyesen is alkothatta itt egykoron a híres tortáját.