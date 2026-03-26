Nőtt a távhődíjelőleg, az ok a támogatás módosítása

A távhődíjelőlegek idei emelkedésének oka nem a meredek drágulás, hanem az állami támogatás módosulása – tájékoztatott a Szlovákiai Távhőszolgáltatók Szövetsége (SZVT).

„Nem volt jelentős fűtésár-emelkedés, hanem az energiatámogatás módja változott” – jelentette ki Stanislav Janiš, a szövetség igazgatótanácsának elnöke.

Emlékeztetett, hogy 2023 és 2025 között az állam általános támogatást nyújtott a hőszolgáltatóknak. Bár ez idő alatt valójában emelkedtek az árak, a háztartások a 2022-ben bevezetett árplafont fizették a fűtésért, és a támogatást a szolgáltatóknak fizette ki az állam.

Idén januártól ez megváltozott: az állam már nem a szolgáltatóknak, hanem egyenesen a háztartásoknak küldi a támogatást, az ún. energiacsekket, vagyis az előleget már a teljes, az állami szabályozási hivatal által megállapított ár alapján kell fizetni – magyarázta a szövetség.

