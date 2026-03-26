Home Itt és Most Nőtt a távhődíjelőleg, az ok a támogatás módosítása
Itt és Most

Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

A távhődíjelőlegek idei emelkedésének oka nem a meredek drágulás, hanem az állami támogatás módosulása – tájékoztatott a Szlovákiai Távhőszolgáltatók Szövetsége (SZVT).

„Nem volt jelentős fűtésár-emelkedés, hanem az energiatámogatás módja változott” – jelentette ki Stanislav Janiš, a szövetség igazgatótanácsának elnöke.

Emlékeztetett, hogy 2023 és 2025 között az állam általános támogatást nyújtott a hőszolgáltatóknak. Bár ez idő alatt valójában emelkedtek az árak, a háztartások a 2022-ben bevezetett árplafont fizették a fűtésért, és a támogatást a szolgáltatóknak fizette ki az állam.

Idén januártól ez megváltozott: az állam már nem a szolgáltatóknak, hanem egyenesen a háztartásoknak küldi a támogatást, az ún. energiacsekket, vagyis az előleget már a teljes, az állami szabályozási hivatal által megállapított ár alapján kell fizetni – magyarázta a szövetség.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma