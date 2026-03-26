Apró csodák nagyböjt idején

Nagyböjt ötödik hetében került sor a Szőgyéni Galéria és Könyvtár épületében arra a kiállításra, mely másodízben ad lehetőséget helyi amatőr kézművesek munkáinak bemutatására „Apró csodák, nagy örömök” címmel.

Az adventi kiállítás sikere után Smidt Veronika, az intézmény vezetője, az önkormányzat kultúrfelelőse, ismét különleges időszakot választott, s így, a nagyböjt idején ismét csendes szemlélődésre hívja meg a közönséget a galéria kiállítótermébe.

„A tárlaton több alkotó munkái találkoznak egy térben, különböző technikák, látásmódok, mégis ugyanabból a forrásból táplálkozva: a szívből jövő alkotás vágyából”

– mondta Smidt Veronika a megnyitó során.

A meghívott kiállítók és munkáik: Mária Nothartová és Jana Elsíková gobelinkészítők, Méri Béla festmények és fafaragások, Surányi Rozália kézimunkák és Spek Erzsébet gyöngyfűzött húsvéti tojások.

Veronika, a galéria háziasszonya bemutatta az alkotókat és ismertette munkásságukat, majd felhívta a közönség figyelmét a kiállítás üzenetére, a lelassulásra, a mindennapok sietségéből való kilépésre, mellyel a szemlélődő rácsodálkozhat az élet apró szépségeire, csodáira.

A szemlélődők megbizonyosodhatnak a kiállított tárgyak üzeneteiről, a finom vonalak, a színek, öltések, vésetek folyamatáról, és arról a belső útról, mellyel megvalósultak.

A kiállítás április végéig tekinthető meg a Szőgyéni Galéria és Könyvtár épületében a nyitvatartási időben.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma