Több mint 155 ezer dolgozó nyugdíjas járandósága emelkedik

A Szociális Biztosító több mint 155 ezer öregségi és korkedvezményes öregségi nyugdíjat emel meg. Az intézkedés az úgynevezett dolgozó nyugdíjasokat érinti, akik a nyugdíj folyósítása mellett is szereztek szolgálati időt 2025-ben. A nyugdíjemelést a biztosító automatikusan végzi el, külön kérelem benyújtása nem szükséges.

„Az érintett nyugdíjasok írásos értesítést kapnak a nyugdíjuk összegének növekedéséről. Az emelt összeget az áprilisi kifizetési időpontban kapják meg, visszamenőlegesen 2026. január 1-jétől járó különbözettel együtt” – tájékoztatott a Szociális Biztosító szóvivője, Martin Kontúr.

Hangsúlyozta:

Azoknak a dolgozó nyugdíjasoknak, akik 2025-ben nyugdíjbiztosítással rendelkeztek, a biztosító automatikusan megemeli a járandóságát, külön kérvény benyújtása nélkül.

A nyugdíjemeléshez nem szükséges a biztosítási jogviszony megszüntetése sem. A Szociális Biztosító márciusban döntött az emelésről, amelyet 2026. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal alkalmaz.

Összesen 155 822 nyugdíjast érint az intézkedés.

„A nyugdíjról szóló határozatot és a kifizetésről szóló értesítést postai úton kézbesítjük azoknak, akik nem rendelkeznek aktivált elektronikus postafiókkal. Az aktivált elektronikus tárhellyel rendelkező nyugdíjasok a döntést saját elektronikus postafiókjukba kapják meg”

–tette hozzá Kontúr.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk