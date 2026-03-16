A Közel-Keleten zajló háború nem terelheti el a figyelmet Ukrajnáról

Eddig úgy tudtuk, hogy a globális világban élünk s ezért minden mindennel összefügg, de ez nem igaz. Minden Ukrajnával függ ugyanis össze és csakis Ukrajnával. Legalábbis az öreg kontinens hátsóján lévő lyukból nézve, az ott székelő kontraszelektált és bármire alkalmatlan “vezetés” már képtelen kiszakadni abból a hülyeségspirálból, melybe az évek során belepörgette magát. Ha nem a bőrünkre menne, szánalmasan nevetségesnek mondanánk, de nem az.

Elvileg az Unió harmadik legfontosabb “méltósága” egyben talán a leghülyébb is, aki úgy tud ukrajnázni, hogy az már talán még a Zongoravirtuóznak is kínos. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő (Kit képvisel? Ki választotta meg?) a Közel-Keleten dúló háború nagyon is húsba vágó hatásairól kérdezték, hogy mit tud vajon kezdeni az EU azzal a helyzettel, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt olyan válság jöhet, amihez minden eddigi csupán laza előjáték volt? Erre őostobasága hosszas tirádába kezdett Ukrajnáról, mindenekelőtt kijelentve, hogy

“fontos, hogy a Közel-Keletre irányuló figyelem ne terelje el a figyelmet Ukrajnáról”.

Az orosz szankciók amerikai feloldása veszélyes precedenst teremt, mert az Moszkvának jó. A Hormuzi-szoros esetében pedig azt kell megvizsgálni, lehetséges-e hasonló megoldás, mint a Fekete-tenger esetében, amikor a gabona kijuttatása volt a kérdés.

És innen már csak egyetlen lépés volt, hogy megérkezzen a lényeghez: a hét második felében megpróbálják ismét megmasszírozni Magyarországot, hogy elfogadja a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára… Elgondolkodott azon bárki is, hogy mennyi mindent lehetne fejleszteni ebből a 90 milliárd euróból (és a többi, Ukrajnára elherdált milliárdból) az európaiak számára…?

