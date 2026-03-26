Példamutató csemadokos munka a Balog-völgyében

Balog-völgye magyar közösségi életének egyik legfontosabb pillére a Csemadok alapszervezeteinek sokszínű és elkötelezett munkája. Lezajlottak az évzáró taggyűlések, kiértékelték az elmúlt esztendőt és megtervezték a 2026-os év programjait.

A balogiványi, nemesradnóti, bátkai és nagybalogi alapszervezetek 2025-ben is aktívan formálták településeik kulturális és közösségi életét, miközben már a 2026-os év tervei is kirajzolják a folytonosságot és a hagyományok továbbvitelének szándékát. Alábbiakban ezt összegezzük.

Mint láthatjuk, a 2025-ös év eseményei és a 2026-ra tervezett programok egyaránt azt bizonyítják, hogy a hagyományok ápolása és a modern közösségi igények találkozása biztos alapot teremt a Balog-völgy magyarságának jövője számára.

Balogiványban a közösségépítés és a hagyományőrzés kéz a kézben jártak. Az alapszervezet elnöke Tóth Claudia.

A 2025-ös év programjai között egyaránt helyet kaptak a kikapcsolódást szolgáló események – mint a buszos kirándulás az egerszalóki gyógyfürdőbe – és az otthonos, közösségi élményeket nyújtó alkalmak, például a rétessütés vagy a hagyományőrző Mikulás-est. A karácsonyi időszakot a templomi szavalás tette meghitté, amelyet a helyi csemadokos gyerekek szerveztek.

A 2026-os év tervei is hasonlóan gazdagok: a farsangi hangulatot az Álarcos Ámor Bál hozza el, tavasszal Blaha Lujza emléke előtt tisztelegnek, nyáron pedig közösségi programok – tábortűz, közös főzés, retro disco és autós mozi – erősítik az összetartozást. Az ősz kulturális élményeket kínál, többek között operettlátogatással, míg novemberben Andrássy Dénes emléktáblájának elhelyezése jelzi a helyi értékek ápolását.

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete szinte az egész évet átfogó, rendszeres és tematikus programkínálattal dolgozott 2025-ben. Az alapszervezet elnöke Dobos Ilona.

A közösségi alkalmak középpontjában gyakran a hagyományos ételek és kézműves tevékenységek álltak: a süteménykészítéstől a rétessütésen át a káposztataposásig számos esemény erősítette az együttlét élményét. A jeles napokról sem feledkeztek meg: a magyar kultúra napja, a költészet napja, valamint az aradi vértanúk emléknapja mind hangsúlyos szerepet kaptak. A kirándulások – például Kistapolcsányba vagy Jókai nyomában Tardonára – a kulturális feltöltődést szolgálták, míg az adventi és karácsonyi alkalmak a lelki közösséget erősítették. A szervezet tagjai emellett számos központi és térségi eseményen is részt vettek, többek között Budapesten Pósa Zoltán könyvbemutatóján vagy a rimaszombati Győry Dezső Napokon.

A 2026-os tervek a bevált programok folytatását ígérik, kiegészülve egy budapesti kirándulással, ami új élményekkel gazdagíthatja a közösséget.

Bátkában a 2025-ös év a hagyományos ünnepek és közösségi rendezvények jegyében telt. Az alapszervezet elnöke Kovács Ágnes.

A télbúcsúztató, a március 15-i megemlékezés, a húsvétváró és a májfaállítás mind hozzájárultak a közösségi élet pezsgéséhez. Kiemelkedő esemény volt Mács József könyvének bemutatója, amely a helyi kulturális élet fontos pillanata lett. Az őszi és téli időszak sem maradt programok nélkül: tökfesztivál, karácsonyváró rendezvény és szilveszteri közös koccintás zárta az évet.

A 2026-os tervek között szerepel egy jótékonysági koncert a Felvidéki Rockszínház tagjaival, emlékest Mács József tiszteletére, valamint számos közösségi esemény – kvízestek, szüreti mulatság, táncház és nótaest –, amelyek tovább erősítik a helyi identitást és összetartozást.

Nagybalogon a Csemadok alapszervezete 2025-ben különösen aktív és sokrétű tevékenységet folytatott. Tisztújításra került sor, Pál Csabát István Andrea váltotta az elnöki poszton.

A történelmi megemlékezések – a málenkij robot áldozatairól, az 1848–49-es szabadságharcról vagy az aradi vértanúkról – mellett fontos szerepet kaptak az oktatási és ifjúsági programok is. A helyi iskola diákjainak bevonásával szervezett események, kirándulások és szavalófesztiválok a fiatal generáció megszólítását szolgálták. Az év különleges momentuma volt a szervezet fennállásának 75. évfordulója, amikor is ünnepélyes megemlékezést és tisztújító taggyűlést tartottak.

A 2026-os munkaterv szintén gazdag: a hagyományos megemlékezések mellett könyvvásár, családi nap, szabadtéri filmvetítés és adventi vásár is szerepel a programok között. Kiemelt figyelmet fordítanak a helyi értékek ápolására és a közösségi élmények megteremtésére, legyen szó koszorúzásokról, kirándulásokról vagy közös ünnepekről.

A négy alapszervezet tevékenysége jól mutatja, hogy a Csemadok nem csupán kulturális szervezet, hanem élő közösség, amely képes megszólítani minden korosztályt.

A Balog-völgyében összesen 15 kisebb települést számlálnak a Rimaszombati járásban. Elképzelhető, hogy a többi településen is kedvet kapnak a csemadokos munkához.

