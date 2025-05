Kotlár szerint szavazatszerzés céljával bírálja a Hlas a Smert és az SNS-t

A Hlas-SD politikusai megkérdőjelezik a Smer-SD és az SNS munkáját – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Peter Kotlár (SNS), a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos, arra reagálva, hogy bírálták őt a vakcinák ellenőrzése és a járványkezelési egyezmény elutasítása miatt.

„Miért nem hívott fel egyszer sem az államfő, hogy mondjam el neki, amit tudok?” – kérdezte Kotlár. Szerinte a Hlas-SD a szavazótábora fogyását akarja megállítani, ezért bírálja Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális minisztert is.

Kotlár megismételte, hogy az mRNS-vakcinákkal kapcsolatos kételyeit megerősítik azok a telefonhívások, amelyeket nap mint nap kap a beoltottaktól. Folytatni akarja a tevékenységét. „Senki sem tud megállítani” – szögezte le. Hozzátette, minden héten újabb dolgokat fog nyilvánosságra hozni, akkor is, ha esetleg már nem lesz kormánybiztos. „Nem muszáj a kormányhivatalba járkálnom, nem szórakoztat különösebben, még kávét se kapok” – mondta.

Ismételten azt hangsúlyozta, igazságügyi szakértői jelentése van arról, hogy a vakcinák rendkívül sok DNS-t tartalmaznak, ami nincs feltüntetve a dokumentációkban.

Visszautasítja és nem tartja mérvadónak a tudományos kutatók bírálatát, hogy a cikke egy kétes értékű folyóiratban jelent meg.

A Hlas-SD minisztereinek többszöri felhívására, hogy tegye közzé jelentését a járvány alatti intézkedések kivizsgálásáról, Kotlár azzal reagált, hogy hamarosan megteszi. „De én is tudni akarom, hogy mit végeztek ők a minisztériumaikban, hétfőn küldök egy levelet nekik ezzel a kérdéssel” – tette hozzá.

Kotlár a múlt héten jelentette be, hogy Soňa Pekovával és Richard M. Fleminggel közösen tanulmányt jelentetett meg a koronavírus elleni mRNS-vakcinákról a Herald Scholarly Open Access Journal of Angiology & Vascular Surgery folyóiratban. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) tudományos forrásokra és állásfoglalásokra hivatkozva megalapozatlannak nevezte a cikkben szereplő állításokat. Az akadémia arra is rámutatott, hogy a folyóirat tudományosnak tünteti fel magát, de nem biztosít megfelelő lektorálási folyamatot, és nem felel meg az átláthatósági és etikai normáknak.

