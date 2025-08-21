Az utolsó nagy középiskolás tábor indul vasárnap délután Sátoraljaújhelyen

Egy újabb telt házas tábor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség szervezésében, ahová 900 magyar diák érkezik ezúttal 9 országból.
A táborozók nagyobb része olyan magyarországi iskolákból érkezik, ahol működnek a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetei, de természetesen ott lesznek a szomszédos országok diákjai és mellettük
az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Kanada és Németország diaszpóraközösségeinek fiataljai is.
A cél ezúttal sem lehet más, mint a barátságok, az életre szóló élmények és emlékek, valamint a magyar identitás erősítése. A tábort ünnepélyesen vasárnap 18 órakor nyitják meg.
A táborozókat mások mellett felkeresi augusztus 26-án, kedden 10 órakor Fülöp Attila gondoskodásért felelős államtitkár.
Az előző középiskolás táborok videóösszefoglalói itt érhetőek el, amelyek szabadon felhasználhatók:
I. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. június 22-27.)
II. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. július 27. – augusztus 1.)
III. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. augusztus 10-15.)
A rendezvény programja ITT elérhető.
A Mátrában hétfőn túrakerékpár-tábor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség és a Mátra Biker Sport Club szervezésében. Ide összesen 20 kárpátaljai diák érkezik a Nagyberegi Református Líceumból. Mátrai Túrakerékpár Tábor 2025
