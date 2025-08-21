Home Kitekintő Az utolsó nagy középiskolás tábor indul vasárnap délután Sátoraljaújhelyen
Kitekintő

Az utolsó nagy középiskolás tábor indul vasárnap délután Sátoraljaújhelyen

A nyári vakáció alatt tartott táborok ezzel véget érnek

Fotó: Rákóczi Szövetség

Egy újabb telt házas tábor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség szervezésében, ahová 900 magyar diák érkezik ezúttal 9 országból.

A táborozók nagyobb része olyan magyarországi iskolákból érkezik, ahol működnek a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetei, de természetesen ott lesznek a szomszédos országok diákjai és mellettük

az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Kanada és Németország diaszpóraközösségeinek fiataljai is.

A cél ezúttal sem lehet más, mint a barátságok, az életre szóló élmények és emlékek, valamint a magyar identitás erősítése. A tábort ünnepélyesen vasárnap 18 órakor nyitják meg.

A táborozókat mások mellett felkeresi augusztus 26-án, kedden 10 órakor Fülöp Attila gondoskodásért felelős államtitkár.

Az előző középiskolás táborok videóösszefoglalói itt érhetőek el, amelyek szabadon felhasználhatók:

I. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. június 22-27.)

II. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. július 27. – augusztus 1.)

III. Összmagyar Középiskolás Tábor (2025. augusztus 10-15.)

A rendezvény programja ITT elérhető.

A Mátrában hétfőn túrakerékpár-tábor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség és a Mátra Biker Sport Club szervezésében. Ide összesen 20 kárpátaljai diák érkezik a Nagyberegi Református Líceumból. Mátrai Túrakerékpár Tábor 2025

Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
