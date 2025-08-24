A közösség ünnepe Fülekpüspökin

Augusztus 23-án rendezték meg Fülekpüspökiben a 17. falunapot, amelyen a helyiek mellett vendégek is szép számban részt vettek.

Az eseményen Cupper József polgármester mondott ünnepi beszédet, aki köszöntötte a falu lakóit, a meghívott vendégeket és testvérközségük, Szurdokpüspöki küldöttségét is.

A polgármester hangsúlyozta: a falunap nem csupán szórakozás, hanem alkalom arra is, hogy a közösség tagjai megálljanak a hétköznapok rohanásában, és együtt élhessék át az összetartozás érzését. Kiemelte a gyerekek, a felnőttek és az idősek szerepét, akik mind hozzájárulnak a falu jelenéhez és jövőjéhez.

Külön köszönetet mondott a helyi civil szervezeteknek, vállalkozóknak, önkéntes tűzoltóknak és minden támogatónak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. „Ez a nap rólunk szól – a találkozásokról, a barátságokról, a közös élményekről. A falunap jó alkalom arra is, hogy számot adjunk arról, hová jutottunk és merre tartunk” – fogalmazott Cupper József, majd jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek.

Szvorák Dávid/Felvidék.ma