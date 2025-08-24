Home Régió A közösség ünnepe Fülekpüspökin
Régió

A közösség ünnepe Fülekpüspökin

Szvorák Dávid
Szvorák Dávid
fotó Szvorák Dávid

Augusztus 23-án rendezték meg Fülekpüspökiben a 17. falunapot, amelyen a helyiek mellett vendégek is szép számban részt vettek.

Az eseményen  Cupper József polgármester mondott ünnepi beszédet, aki köszöntötte a falu lakóit, a meghívott vendégeket és testvérközségük, Szurdokpüspöki küldöttségét is.

A polgármester hangsúlyozta: a falunap nem csupán szórakozás, hanem alkalom arra is, hogy a közösség tagjai megálljanak a hétköznapok rohanásában, és együtt élhessék át az összetartozás érzését. Kiemelte a gyerekek, a felnőttek és az idősek szerepét, akik mind hozzájárulnak a falu jelenéhez és jövőjéhez.

Külön köszönetet mondott a helyi civil szervezeteknek, vállalkozóknak, önkéntes tűzoltóknak és minden támogatónak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. „Ez a nap rólunk szól – a találkozásokról, a barátságokról, a közös élményekről. A falunap jó alkalom arra is, hogy számot adjunk arról, hová jutottunk és merre tartunk” – fogalmazott Cupper József, majd jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek.

Szvorák Dávid/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Új kenyér ünnepe Pólyánban

Az egyéni helytállás közösségi erővé is válhat

Szent István Napok a lombok alatt

Legyünk méltók Szent István örökségéhez

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bélyi Kulturális Fesztivált

Gyertyagyújtás a lerombolt szabatkai hősi emlékmű helyén

Fontos a helytörténet és az igazság feltárása

Kenyérünnep Ágcsernyőn

A kultúra lángját tovább kell vinnünk

Árvízriasztást adtak ki péntekre Besztercebánya és Kassa megyére

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma