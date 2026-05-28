Az Országos Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzése további szabálytalanságokat tárt fel

Az Országos Munkaügyi Felügyelőség (NIP) újabb országos akciója, mely május 18. és 22. között zajlott, az illegális munkavégzésre és az illegális foglalkoztatásra irányult. Az ellenőrzések 173 munkaerő-kölcsönző céget érintettek. Azon vállalatoknál folytattak ellenőrzéseket, ahová a ügynökségek a munkavállalókat közvetítik. „Az illegális munkavégzés és az illegális foglalkoztatás gyanúja 71 szervezet és 126 személy esetében merült fel” – közölte Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

A 173 ellenőrzött munkaerő-kölcsönző cég összesen 577 vállalatnak kölcsönöz munkavállalókat. Az akcióban 114 munkaügyi felügyelő vett részt. Az országos ellenőrzést a rendőrséggel együttműködve hajtották végre. A munkaügyi felügyelőségek a területi illetékességükön kívül eső munkahelyeket ellenőrizek, az esetleges helyi kötődések kizárása érdekében.

Az országos akció részeként találkoztak olyan munkaerő-kölcsönző céggel is, amelynek korábban visszavonták az erre a tevékenységre vonatkozó engedélyét, ennek ellenére továbbra is folytatta azt. Az érintett ügynökség 5000 és 100 000 euróig terjedő bírságra számíthat.

A tárcavezető szerint a munkaerő-kölcsönző cégek száma jelentősen csökkent azt követően, hogy az ellenőrzéseket megszigorították és hatékonyabbá tették. Jelenleg 441 ilyen ügynökség működik Szlovákiában, míg korábban számuk elérte a hatszázat.

Az ellenőrzések harmadik országból érkező munkavállalókat is érintettek, közülük 57 személy esetében merült fel az illegális foglalkoztatás gyanúja, így 27 ukrán, 18 vietnámi, négy nepáli, három üzbég, két grúz, valamint egy-egy szerb, koszovói és albán állampolgár esetében.

A rendőrség az Országos Munkaügyi Felügyelőséggel együttműködve április óta végez közös ellenőrzéseket, amelyek az illegális foglalkoztatásra, az illegális munkavégzésre és a külföldiek szlovákiai tartózkodására vonatkozó előírások megszegésére irányulnak.

A rendőrség 22 esetben állapította meg a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény megszegését. Egy esetben már megszületett a kiutasításról szóló határozat, amely az érintett számára egy évre elrendelte a Szlovák Köztársaság területére való beutazás tilalmát. A közös ellenőrzések során hat esetben merült fel szlovák, grúz és üzbég állampolgárok illegális munkavégzésének és foglalkoztatásának gyanúja. Olyan eseteket is feltártak, amikor a külföldiek nem a tartózkodási engedélyükben meghatározott tevékenységet végeztek. Minden esetet továbbítottak az illetékes munkaügyi felügyelőségeknek további eljárás céljából. 23 esetben csoportos bírságot szabtak ki.

