Szent István Napok a lombok alatt

Augusztus 23-án a koszorúzási ünnepséggel ünnepelték a XI. Szent István Napokat Nádszegen, ahol ünnepi köszöntőt mondott Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke.

Beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István öröksége több mint ezer év távlatából is iránymutató: „Szent István király hagyatéka az időtálló alkotások ünnepe. 1025 év telt el államalapítónk műve óta, és emberi ésszel is belátható: ez valóban időtálló alkotás.” Hozzátette, ha valaki államszervezésből, alkotmányosságból szeretne leckét venni, a magyarokhoz forduljon, hiszen „nekünk sok száz évvel korábban sikerült az egység, az államiság és az alkotmányosság megteremtése, mint Nyugat-Európa számos nagy nemzetének.”

Az elnök öt üzenetet emelt ki Szent István örökségéből, amely szerinte ma is útmutató lehet: a rend és szervezettség, az igazságosság és alázat, a jövőkép, a küldetéstudat és a folytonosság. Külön kiemelte az alázat fontosságát:

„semmi nem emel fel, csakis az alázat, és semmi nem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölködés.”

Ez szerinte a mai felvidéki közösség számára is kulcsfontosságú, hiszen – mint fogalmazott – „a közösségi háló személytelensége könnyen egymás ellen fordít bennünket, pedig valójában egy nagy, felvidéki magyar család vagyunk.”

A jövőképről szólva elmondta, a felvidéki magyarságot nem politikai platformok vagy pártok, hanem közös célok és közös cselekvés tudja összekovácsolni. „Ha ezek mögé a célok mögé sorakozunk fel, meg tudjuk mutatni erőnket itt Mátyusföldön és Felvidék-szerte.” Küldetésünket pedig abban látja, hogy a magyar közösség a közép-európai térség egyik legfontosabb összetartó ereje legyen.

Végül a folytonosság üzenetét emelte ki, amely az államalapító király örökségének lényegét adja: „Ma is akkor járunk jól, ha nemcsak a saját életünkről gondolkodunk, hanem olyan alkotásokat hozunk létre, amelyeket gyermekeink és közösségünk vihetnek tovább.”

Beszédét azzal zárta, hogy a Szent István-i gondolatokat a hétköznapokban is valóra kell váltani: „Ha szem előtt tartjuk államalapító királyunk üzenetét, a távolinak tűnő célok is közel kerülhetnek hozzánk. Légy áldott, Szent István király!”

Felvidék.ma