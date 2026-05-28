Gyermekzsivaj, vastaps és színpadi varázslat Dunaszerdahelyen képeken

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ aulájába érve már messziről hallani lehetett a gyermekzsivajt: a Felvidék számos régiójából érkezett fiatalok töltötték meg élettel az épületet, ahol ezekben a napokban az ötvenedik Duna Menti Tavasz zajlik. A bábosok és gyermekszínjátszó csoportok országos seregszemléje fél évszázada a felvidéki magyar gyermek- és ifjúsági színjátszás egyik legfontosabb találkozási pontja, amely idén is közösséget, élményt és maradandó színházi pillanatokat kínál.

A fesztivál programjában versenyműsorok, bábelőadások, szerkesztett játékok, gyermekprogramok és kísérőrendezvények váltják egymást, miközben a folyosókon és a nézőtéren is érezhető az a különleges légkör, amely a Duna Menti Tavaszt évtizedek óta meghatározza.

A részt vevő gyermekek nemcsak saját produkcióikra készülnek izgatottan, hanem egymás előadásait is figyelemmel követik – a vastaps pedig ezúttal is minden fellépőnek szólt. A fiatalokat számos pedagógus és felkészítő is elkísérte Dunaszerdahelyre, akik ugyancsak részesei ennek a közösségi és kulturális ünnepnek.

Május 28-án, csütörtökön portálunk a nap utolsó két versenyelőadását tekintette meg a helyszínen. A királyhelmeci Aranykapu Gyermekcsoport Pántlikás pulykaparádé – Gyermeklakodalom az Ung-vidéki hagyományok jegyében című előadása játékos és szerethető formában idézte meg a gyermeklakodalmak világát, miközben a népi hagyományok hangulata is megelevenedett a színpadon.

A versenynap záróprodukcióját a művelődési központban a füleki KOHÁRY-SOKK Gyermekcsoport mutatta be Kire ütött ez a gyerek? címmel. A Janikovszky Éva születésének századik évfordulója előtt tisztelgő szerkesztett játék az írónő jól ismert gondolatvilágát és humorát idézte meg, a fiatal szereplők lendületes előadásában.

Az ötvenedik Duna Menti Tavasz ismét bizonyítja, hogy a felvidéki magyar gyermekközösségekben tovább él a mese, a játék, az anyanyelv és a közösségteremtő kultúra ereje.

A fesztivál pénteken zárul. E napon sor kerül az eredményhirdetésre, a díjak átadására, a város kulcsának visszaadására, a Mesevárostól való búcsúra, valamint a jövő évi Duna Menti Tavasz meghirdetésére is.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma