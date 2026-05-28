Az SNS ragaszkodik a preferenciaszavazatok rendszerének módosításához

A kormánypárti SNS továbbra is ragaszkodik a preferenciaszavazatok rendszerének megváltoztatásához – jelentette ki újságíróknak Andrej Danko pártelnök csütörtökön a parlamentben. Hozzátette, változatlanul ultimátumnak tekinti ezt a követelését.

„Úgy gondolom, ez fontos a frakciók stabilitása szempontjából. Látják, hogyan futkosnak a képviselők egyik frakcióból a másikba, aztán veszélybe kerül a kormányzás és a miniszterelnök egyéni megállapodásokkal kezeli a helyzetet. Ha Szlovákia fejlődni akar, szilárdabb pártokra van szükség. Mire megy azzal egy párt, ha fizeti a kampánykiadásokat, bejuttatja a képviselőket a parlamentbe, aztán pedig nem számíthat rájuk” – magyarázta Danko.

Az SNS már korábban bejelentette, hogy módosítani akarja a preferenciaszavazatok rendszerét, az ún. karikázást, vagyis azt a határt, hogy mennyi egyéni szavazatnál kerülhet feljebb egy-egy képviselőjelölt a pártlistán.

A javaslatot először a Smer-SD külföldi szavazással kapcsolatos módosításához akarta csatolni, amely most második olvasatban van a parlamentben. A javaslatot viszont kifogásolják a Strana vidieka frakció nélküli parlamenti képviselői, akik éppen az SNS listáján jutottak be a törvényhozásba. Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke azt mondta, az SNS-nek és a Strana vidieka képviselőinek kell megállapodniuk ebben az ügyben.

TASR/Felvidék.ma

