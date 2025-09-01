A megyei részvételi költségvetés több lehetőséget nyújt a lakosságnak a megye fejlődésének elősegítésére

Nagyszombat megye lakossága, polgári társulásai és nonprofit szervezetei immár hetedik éve terjeszthetik be a közösség fejlesztését, a közterületek minőségének javítását, az inklúziót és a fenntartható megoldások elősegítését célzó projektjeiket. A részvételi, avagy participatív költségvetésből történő pénzügyi támogatásért folyamodó javaslatok már benyújthatók.

Ezek megvalósítására 150 ezer eurót különítettek el a megyei költségvetésből, miközben egy projektre ezer eurótól 5 ezer euróig terjedő összeg nyerhető el. A javaslatok 2025. szeptember 26-ig terjeszthetők be elektronikus úton a www.tvorimekraj.sk weboldalon.

„A participatív költségvetés az egyik hasznos eszköze annak, hogy a megye lakossága számára lehetővé tegyük a közpénzek hatékony felhasználásáról való közvetlen döntést.

Az emberek maguk tudják a legjobban, mire van szüksége a leginkább a közösségüknek és olyan megoldásokat tudnak javasolni, melyeket mások nem. Örömmel fogadjuk az ötleteket, melyek jobbá teszik régiónk közösségeinek életét“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

Szeptember 16-án és 18-án a megye három videóbeszélgetésen keresztül ismerteti az érdeklődőkkel a részvételi költségvetésből történő támogatás részletes feltételeit. Ezt hét városban rendezendő munkatalálkozók sorozata követi, melyek célja, hogy segítsék a pályázókat céljaik megfogalmazásában, illetve kérvényük kidolgozásában.

„Az új pályázati kiírás a aktivitások széles választékára nyújt lehetőséget, a közterületek revitalizációjától kezdve a szabadidős és kulturális jellegű kezdeményezéseken át egészen a klímaváltozás kihívásainak megoldásáig.

Bízom benne, hogy idén is sok motiváló, kreatív projekt születik, amelyek megmutatják, hogyan tehetjük szebbé, élhetőbbé a megyénket“ – tette hozzá a részvételi költségvetés koordinátora, Jakub Sejna.

A beérkező projektek elbírálása három részből áll. Az első a döntéshozó fórum értékelése, a második a nyilvános szavazásra bocsátás, míg idén újdonságnak számít a szavazás harmadik részének változása, melynél 20 százalékos befolyással bír majd az előző három évfolyamban megítélt pénzügyi támogatás, miközben előnyt élveznek az új, illetve az eddig sikertelen pályázók.

