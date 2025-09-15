Home Magazin Négy magyar a világ száz legjobb teniszezője között
Négy magyar a világ száz legjobb teniszezője között

Képek: wikipédia

Továbbra is négy magyar játékos található a legjobb százban a teniszezők világranglistáján.

A férfiaknál a hétvégén a Davis Kupában pályára lépett Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is egy helyet javított a múlt hétfői álláshoz képest, előbbi így 55., utóbbi 58. a legfrissebb rangsorban. A válogatott harmadik tagja, Piros Zsombor maradt a 154.

Az élen változatlanul a US Open-győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner és német Alexander Zverev előtt – az ATP honlapja alapján.

A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma is egyet-egyet lépett előre, így a 96., illetve a 98. helyen állnak, míg a Sao Paulóban negyeddöntős Udvardy Panna öt pozíciót javítva jelenleg a 113.
A WTA oldala szerint az élcsoportban nincs változás: a New York-i Grand Slam-tornán címvédőként győztes fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.

MTI/Felvidék.ma

