A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére magyar szentmisére készülnek Pozba-Szentkúton

Alig egy hét múlva az idei esztendő utolsó magyar nyelvű szabadtéri szentmiséjének ad otthont a kegyhely Pozba-Szentkúton. A kegyhelyen tartott magyar szakrális alkalmak igen népszerűek. Az őszi időszakban több újdonsággal is várják az érkező zarándokokat.

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére október 11-én, szombaton 11 órai kezdettel tartják meg a magyar nyelvű szabadtéri szentmisét Pozba-Szentkúton.

„A Magyarok Nagyasszonya az egyik legjelentősebb ünnepünk, ennek tiszteletére Nagy András udvardi plébános celebrálja a szentmisét”

– nyilatkozta portálunknak Wurczer Péter, a magyar szabadtéri szentmisék szervezője.

Idén ez már a negyedik magyar nyelvű alkalom lesz a kegyhelyen. A pünkösdi, a nyári ifjúsági és a szeptember 15-ei főbúcsú után idén első alkalommal tartanak a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kötődve szentmisét a kegyhelyen.

Az október 11-ei eseményen a szervezők egy meglepetéssel is készülnek a hívek számára, ami a magyar nyelvű alkalmakkor lesz látható. Erről többet a szervező portálunknak sem árult el.

Több újdonság is várható.

„Elindult a magyar nyelvű közösségi oldalunk. A Facebook-oldalunkon mindenféle fontos információt találnak a hívek magyarul”

– magyarázta Wurczer Péter. A kegyhely közösségi oldalát Pozba-Szentkút, Zarándokhely néven találják meg.

Hozzátette: az októberi magyar nyelvű szentmisét már élőben közvetítik a közösségi hálón és a Youtube-csatornán . Eddig csupán az egyes szlovák nyelvű alkalmakat közvetítették az említett csatornákon.

A digitális fejlesztéseket jelentős előrelépésnek tekinthetjük, mivel ezáltal még több hívőhöz jutnak el a szentkúti események.

Magyar hívőből van bőven. A Hétfájdalmú Szűzanya-napi főbúcsúra Felvidék-szerte több régióból érkeztek a zarándokok, személyautók mellett több autóbusz szállította a híveket a szabadtéri szentmisére.

Mint arról beszámoltunk, jó pár évnyi kihagyás után 2022-ben Wurczer Péter kezdeményezésére és koordinálásával indították újra a magyar nyelvű szentmiséket a kegyhelyen. Mára igen népszerűvé váltak a szabadtéri szentmisék. Ezzel kapcsolatban elmondta:

„A hívők egyre bővülő száma is mutatja, hogy van igény a magyar nyelvű szakrális alkalmakra. Közösségerősítő és a hitet mélyítő magyar nyelvű alkalmaknak helyük van Pozba-Szentkúton.”

2026-ban is folytatódnak a magyar nyelvű zarándoklatok. Már szervezés alatt vannak az egyes alkalmak. Jövőre is biztosan lesz négy magyar szentmise – húzta alá Wurczer Péter. Pünkösd vigiliáján, a szeptemberi főbúcsú és a Magyarok Nagyasszonya ünnepén várják a magyar híveket. Ám a jövő nyári időszakban is terveznek egy alkalmat.

A magyar nyelvű szentmiséket Wurczer Péter és Ivkovič Krisztina koordinálja. A szeptember 15-ei főbúcsúról ITT írtunk. A zarándokhely történetét ITT foglaltuk össze, a kegyhelyről készített őszi képriportunk ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma