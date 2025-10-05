Klopacska, a selmecbányai lármafa

Selmecbányán számos ipari műemlékkel is találkozhatunk, ezek közé tartozik a Klopacska háromszintes, toronnyal ellátott épülete. Egykoron az itt elhelyezett kopogtató ébresztette a bányászokat, emellett riasztóként is szolgált.

A Hegybányai út kis lakóházai közül kimagaslik a fehérre meszelt háromszintes zsindelytetős toronyépület. Az Újvár, más néven Leányvár felé vezető úton több lépcsőfok megtételével megállhatunk az egykoron igen jelentős feladatot ellátó épület előtt.

Egykor a bányavárosaink elmaradhatatlan tartozéka volt

a lármafának is nevezett kopogtató. A szlovák nyelven klopacskának nevezett eszköz jelzőként és riasztóként szolgált a bányavárosokban.

Zsinórral felfüggesztett, középen ujjnyi résnyire kivájt, tömör juharpallóból készült, amit kalapáccsal ütöttek. A bányászattal foglalkozó településeken az egyes tárnák bejáratánál helyezték el. Azonban akadtak olyan helyek is, ahol a település központjában volt, így például Bakabányán és Selmecbányán is.

A Klopacska épületét 1681-ben emelték, rajta reneszánsz és barokk stílusjegyekkel. Nagy tölgyfakapuja és a zsindelytetőzete is jelzi a múltját.

A Klopacska hangja jelezte a műszak kezdetét és végét. Pontosan éjjel két órakor szólaltatta meg a toronyban lakó ember a jávorpallóból készült kopogtatót. Negyedórán át kopogott két hangon, előbb lassú, misztikus ütemben, majd egyre gyorsabban. Ez az ébresztő kopogás a város minden részébe elhallatszott.

A Klopacska hangjai azonban nem csupán a bányászok ébredését és a műszakjuk kezdetét jelezte, a bányásztemetések alkalmával is megkongatták. Temetéskor a harangzúgás után lassú, gyászütemben szólaltatták meg. Fájdalmas kopogása kísérte az elhunytakat is utolsó útjukra.

Veszély esetén riasztásra is szolgált. Megszólaltatták tűzvész idején éppúgy, mint ellenséges hadak közeledtekor.

Messze ható hangja a közelben és távolabb lévő bányatelepekre is elhangzott. Vész esetén ezen telepek adták tovább a jelzést, így figyelmeztetve a tágabb környéket a veszélyre. A figyelmeztetések így eljutottak Selmecbányáról Zólyomba, Besztercebányára, de akár Körmöcbányára is.

A szépen felújított épületben jelenleg teaház működik.

Forrás:

emlekhelyek.csemadok.sk; travelguide.sk

Pásztor Péter/Felvidék.ma