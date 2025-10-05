Andrej Babiš egypárti kormány létrehozására készül

A csehországi választáson győzelmet arató ellenzéki Andrej Babiš az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetője kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket.

„Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában” – szögezte le.

Babiš megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről.

Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy „kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot”. Az ellenzéki pártelnök „történelmi sikernek” minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének „ez az abszolút csúcsa”.

A sajtótájékoztatón Andrej Babiš hangsúlyozta, hogy a választási siker „csapatmunka eredménye”, és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez.

A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon „a szélsőséges és populista erők győztek”.

„A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük” – szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.

