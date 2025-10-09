Egy hős apa, aki élete árán megmentette családját – özvegye most a társadalom segítségét kéri

2025. augusztus elseje örökre bevésődött egy fiatal felvidéki család életébe. Egy tragikus baleset mindent megváltoztatott: egy kanyarban megcsúszott kamion sodródott a család autójának útjába. A kocsit vezető édesapa, pillanatnyi lélekjelenlétével és gyors kormányreakciójával megmentette felesége és két kisfia életét – a sajátját azonban már nem tudta.

A férfi nemcsak családfő volt, hanem igazi támasz, aki munkájával és szeretetével biztonságot, derűt és jövőt adott szeretteinek. Feleségével együtt építették közös álmaikat, tervezték gyermekeik jövőjét, és apránként valósították meg mindazt, amit közösen elképzeltek. Egy szempillantás alatt azonban minden megváltozott.

Az édesanya most egyedül maradt két kisfiával – a nagyobbik ötéves, a kisebbik mindössze kétéves. Az anyuka jelenleg otthon van gyermekgondozási szabadságon, és bár a család, a barátok és a rokonok segítik, a mindennapok terhe óriási. A jelzáloghitel, a gyerekek ellátása, a megélhetés költségei mind egyetlen ember vállára nehezednek.

Ebben a nehéz helyzetben kéri a társadalom, a jóakaratú emberek segítségét. A jótékonysági gyűjtés célja, hogy a két kisfiú álmainak legalább egy részét meg tudják valósítani. Amit együtt terveztek: új bútorokat vásárolni a gyerekszobába, fedezni az alapvető kiadásokat, és megteremteni a biztonságos otthon feltételeit.

Mert bár a legfontosabbat – a szerető édesapát – semmi sem pótolhatja, emberi összefogással enyhíthetjük a fájdalmat és erőt adhatunk az újrakezdéshez.

Ha tehetjük, támogassuk ezt a családot, hogy a gyász után újra reményt találjanak!

Minden apró segítség számít – mert a jószívűségből épülhet újra az, amit a sors egy pillanat alatt elvett. Adományozni ITT lehet.

Csonka Ákos/Felvidék.ma