Október 10-én ünnepeljük a tojás világnapját

Idén október 10-én, pénteken tartják a tojás nemzetközi világnapját, amit a Baromfi Termék Tanács és a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége is megtart több más hazai és nemzetközi szervezet mellett.

A tojásnak, ami „maga a csoda”, jár is az ünneplés, hiszen egyik, ha nem a legkomplexebb fehérjeforrás az emberi szervezet számára.

A benne található értékes aminosavakról, vitaminokról könyveket lehetne írni, és jó pár egyetemi professzor meg is tette ezt szerencsére az elmúlt évtizedek során. Dr. Németh Csaba, c. egyetemi tanár és élelmiszermérnök kollégái éppen ezért most inkább az ünnepléshez otthon is könnyen elkészíthető tojásételek receptjeit hozták el. Hiszen tudjuk: „Tojásból lesz a csoda!”.

Tükörtojás szalonnába tekert spárgával

Hozzávalók személyenként:

2 db tojás, 5 db spárga, 5 vékony szalonnaszelet, diónyi zsír (mindegy, milyen), teáskanálnyi nyírfacukor vagy cukor, só

A megtisztított spárgát forrásban lévő sós, cukros vízben 3-4 percig főzzük. Szűrőlapáttal kivesszük a főzővízből, lecsepegtetjük, majd a szalonnába tekerjük. A felhevített zsírban minden oldalán átsütjük. Tányérra szedjük. A serpenyőben maradt zsiradékra ütjük a tojásokat, és ízlés szerint megsütjük. A kész tükörtojást a spárgák mellé szedjük. Közvetlenül a fogyasztás előtt kevés sóval megszórjuk.

Sütőben sült rántotta gazdagon

Hozzávalók:

1 db padlizsán, 15 dkg vékonyra szelt sonka, 10 dkg éven túl érlelt cheddar, 8 db tojás,

2 evőkanál folyékony kókuszolaj, törött bors, só

A padlizsánt félcentis karikákra vágjuk. Mindkét oldalán szárazon átpirítjuk. Pizzasütő formába (vagy tepsibe) rakosgatjuk. Sózzuk, borsozzuk. Befedjük a sonkával. Megszórjuk a reszelt sajttal. Ráöntjük a sóval és törött borssal ízesített, kókuszolajjal enyhén felvert tojásokat. 200°C-ra előmelegített sütőben 12–15 perc alatt megsütjük. Akkor jó, ha már a közepe sem folyós. Hidegen és melegen egyaránt finom.

Tojásos lecsós szelet

Hozzávalók:

50 dkg marhahús, törött bors, só, 2–3 evőkanál olaj

A lecsóhoz:

10 dkg bacon szalonna, 50 dkg sárga paprika, 20 dkg paradicsom, 1 teáskanál pirospaprika, 2 fej vöröshagyma, 1 dl olaj, 5 db tojás, 10 dkg gouda sajt, törött bors, só

Először a lecsót készítjük el. A karikára vágott vöröshagymát egy csipetnyi sóval a felhevített olajban üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott bacon szalonnát, néhány percig együtt pirítjuk. A tűzről levéve hozzákeverjük a pirospaprikát, majd egy kevés vízzel felöntve a tűzre visszatéve zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk a vékony szeletekre vágott paprikát és paradicsomot. Ízesítjük sóval, törött borssal. Lassú tűzön készre pároljuk. A tojásokat egy csipetnyi sóval enyhén felverjük. A kész lecsóhoz öntjük, és addig sütjük együtt, amíg a lecsó rántotta sűrűségűvé nem válik. Amíg a lecsó készül, felszeleteljük a marhahúst. Kiklopfoljuk. Sózzuk, borsozzuk. A felforrósított olajban mindkét oldalát jól átsütjük. Tálaláskor a tojásos lecsót a hússzeletekre halmozzuk, végül gazdagon megszórjuk a lereszelt sajttal. Köretként pirított burgonyát adunk mellé.

