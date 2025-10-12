Home Kitekintő Donald Trump és Volodimir Zelenszkij telefonon tárgyalt a háború lezárásáról
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij telefonon tárgyalt a háború lezárásáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: SITA

Az ukrajnai háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton – erősítette meg a Fehér Ház.

Az amerikai elnöki hivatal részleteket nem közölt a megbeszélésről, ugyanakkor az ukrán elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán légvédelem megerősítésének esélyeiről volt szó, valamint tájékoztatást adott az orosz támadásokról. Volodimir Zelenszkij szavai szerint arra sürgette az amerikai elnököt, hogy segítsen a háború lezárásában Ukrajnában, miután a gázai konfliktust tekintve elérte a béke lehetőségét hordozó tűzszünetet. „Ha egy háború megállítható egy régióban, akkor bizonyosan más háborúkat is le lehet zárni – ideértve az orosz háborút” – írta az ukrán államfő.

Kijev az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne kapni az orosz támadások semlegesítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy megfontolás tárgya a fegyverzet eladása a NATO számára, a felhasználásról szóló döntés pedig a katonai szervezet hatáskörébe tartozik. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy a Tomahawk rakéták felhasználásának részletei külön megbeszélés tárgyát képeznék, ahogy fogalmazott, ezzel kapcsolatban „kérdéseket fog feltenni” a NATO-nak.

