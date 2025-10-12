A városok úniója nem ért egyet a polgármesterek választási időszakának meghosszabbításával

A Szlovák Városok Úniója (ÚMS) nem ért egyet a polgármesterek jelenlegi választási időszakának öt évre történő meghosszabbításával. Ezzel reagált Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök kijelentésére, miszerint támogatja, hogy a megyei és települési önkormányzatok választásait csak 2027-ben tartsák meg.

„Az ÚMS nem ért egyet a polgármesterek jelenlegi hivatali idejének öt évre történő meghosszabbításával. A településvezetőket négy évre választották, összhangban a Szlovák Köztársaság alkotmányával, és tiszteletben tartják a hatályos alkotmányos elveket. Ebben egyetértettek az ÚMS tanácsának tagjai szombati online ülésén” – áll a nyilatkozatban.

Az ÚMS készen áll a jövőbeli választási ciklusokra vonatkozó esetleges változások megvitatására. „Az ÚMS azonban csak akkor hajlandó részt venni a tárgyalásokon, ha azokról minden érintett fél megállapodik, és azok összhangban vannak a jogállamiság elveivel” – kommentálta.

Állásfoglalásukat levélben küldték el Richard Rašinak (Hlas-SD), a parlament elnökének. Tudomásul vette azt Michal Kaliňák, a Szlovák Belügyminisztérium államtitkára is. „Bízom benne, hogy sem a Szlovák Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), sem az ország nyolc megyéjét képviselő szervezet, az SK8 nem reagál pozitívan erre a felhívásra, és csatlakozik az ÚMS álláspontjához” – tette hozzá Richard Rybníček, az unió elnöke.

Fico szombaton a Smer munkatalálkozóján kijelentette, hogy Szlovákia számára a legjobb megoldás az lenne, ha a szlovák megyei és a települési önkormányzatok választásait 2027-re, a parlamenti választások utánra halasztanák. Szerinte ez praktikusabb megoldás lenne. Úgy véli, hogy a helyi önkormányzati választásoknak figyelembe kellene venniük azt is, mi történik a szlovák parlament választásain. Felhívta a ZMOS és az SK8 képviselőit, hogy gondolkodjanak el ezen a javaslaton. Bejelentette, hogy ha ebben a kérdésben megegyezés születik, a parlament elfogadhatja a megfelelő jogszabályi módosításokat.

SZE/TASR