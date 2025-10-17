Az oltás életeket menthet

A védőoltások az emberiség történelmének legjelentősebb egészségügyi, tudományosan megalapozott védőeszközei. Évente emberek ezreinek életét mentik meg, csökkentik a veszélyes betegségek komplikációit, illetve a krónikus betegségek kockázatát. Erre mutattak rá a Szlovák Egészségügyi Kamara és a Szlovák Tudományos Akadémia szakemberei a pozsonyi Salvator patikában tartott sajtótájékoztatójukon. A tudomány és a modern egészségügy iránti bizalmuk jeléül a helyszínen ők is beoltatták magukat az influenza elleni védőoltással.

„Minden gyógyszer, diagnosztikai teszt, gyógyászati módszer mögött komoly és rendszeres tudományos vizsgálatok, kísérletek, a feltételezések elemzése, a vizsgálatok kritikus kiértékelése állnak. A gyógyászat nem megérzéseken alapszik, hanem pontos adatokon, bizonyított eredményeken és a tudósok együttműködésén” – jelentette ki Martin Venhart, a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke.

Viszont sajnálattal jegyezte meg, hogy a társadalom egy része még mindig felelőtlenül elhárítja a védőoltások létjogosultságát.

„Ugyanakkor elég az orvosok adatait nézni, ma már nem létezik veszettség, tetanusz, szamárköhögés, torokgyík. Nagymamám nyolcgyermekes családból származik, közülük a felnőtt kort csak négyen érték el. És éppen azon gyermekbetegségek következtében haltak meg, amelyek ellen ma már létezik védőoltás” – fűzte hozzá.

Ondrej Sukeľ, a Szlovák Egészségügyi Kamara elnöke szerint az influenza elleni védőoltás a leghatékonyabb védekezés a betegség ellen.

Évente emberek ezreinek életét menti meg és csökkenti az olyan szövődményeket, mint a tüdőgyulladás, szívelégtelenség, szívinfarktus, agyvérzés, illetve az olyan betegségek, mint az asztma és cukorbaj rosszabbodását.

Ennek ellenére az ország lakosságának csak öt százaléka él az oltás lehetőségével.

„Az influenza komoly fertőző betegség, amely még a fiatalokat is hetekre az ágyhoz kötheti, az idősebbeket és a gyengébb szervezetű egyéneket pedig kórházi ellátásra kényszerítheti és akár az életükbe is kerülhet” – figyelmeztetett Katarína Dostálová tüdőgyógyász. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltás biztonságos és megfelelő védelmet nyújt. A szakemberek elsősorban idősebbeknek, krónikus betegségekben szenvedőknek és terhes anyáknak ajánlják.

„Az oltás ingyenes, teljes mértékben az egészségügyi biztosítók térítik és a körzeti orvos vagy szakorvos is beadhatja az injekciót” – tette hozzá a doktornő.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk