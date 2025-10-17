Pénteken Kassára látogatott a magyar államfő

Felvidéki magánlátogatása során pénteken Kassán járt Sulyok Tamás államfő.

A köztársasági elnök és házastársa, Nagy Zsuzsanna, valamint a delegáció tagjai megtekintették a Márai Sándor Emlékkiállítást. A tárlatvezetést Ötvös Anna történész, a kiállítás vezető kurátora tartotta; az államfő aláírta a vendégkönyvet.

Sulyok Tamás ezután tárlatvezetéssel megtekintette a kassai Szent Erzsébet-dómot, a köztársasági elnököt Pásztor Zoltán, a magyarokért felelős püspöki helynök fogadta.

Az államfő koszorút helyezett el a templom kriptájában II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál.

A délelőtti program zárásaként Sulyok Tamás a premontrei Szentháromság-templomot tekintette meg. A Kassán „a magyarok templomának” tartott helyen Kiss Endre András apát, Rédli Imre Richárd perjel és Szakács Péter Richárd alperjel, leleszi plébános fogadta.

A köztársasági elnök délután részt vesz Magyarország kassai főkonzulátusán a nemzeti ünnep alkalmából tartandó fogadáson, ahol ünnepi beszédet mond.

Az államfő a hét folyamán többek között felkereste Borsit, illetve Komáromot is.

MTI/Felvidék.ma