Home Régió Pénteken Kassára látogatott a magyar államfő
Régió

Pénteken Kassára látogatott a magyar államfő

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Sulyok Tamás, Facebook)

Felvidéki magánlátogatása során pénteken Kassán járt Sulyok Tamás államfő.

A köztársasági elnök és házastársa, Nagy Zsuzsanna, valamint a delegáció tagjai megtekintették a Márai Sándor Emlékkiállítást. A tárlatvezetést Ötvös Anna történész, a kiállítás vezető kurátora tartotta; az államfő aláírta a vendégkönyvet.

Sulyok Tamás ezután tárlatvezetéssel megtekintette a kassai Szent Erzsébet-dómot, a köztársasági elnököt Pásztor Zoltán, a magyarokért felelős püspöki helynök fogadta.

Az államfő koszorút helyezett el a templom kriptájában II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál.

A délelőtti program zárásaként Sulyok Tamás a premontrei Szentháromság-templomot tekintette meg. A Kassán „a magyarok templomának” tartott helyen Kiss Endre András apát, Rédli Imre Richárd perjel és Szakács Péter Richárd alperjel, leleszi plébános fogadta.

A köztársasági elnök délután részt vesz Magyarország kassai főkonzulátusán a nemzeti ünnep alkalmából tartandó fogadáson, ahol ünnepi beszédet mond.

Az államfő a hét folyamán többek között felkereste Borsit, illetve Komáromot is.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Borsiba is ellátogatott Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök

Nehéz idők várnak ránk – szezonnyitó sajtótájékoztató Komáromban

Vandálok rongálták meg a rimaszécsi zsidó temető síremlékeit

Az idősek napját ünnepelték Dunamocson

Demográfiai és nyelvhasználati kutatás eredményeit ismertették Tornalján

Kassa megye több mint 2 millió eurót szán...

A közösség erősítése mellett a közös fejlesztéseket is...

Száz év kellett csak (cseh)Szlovákiának ahhoz, hogy visszatérjen...

Vonatbaleset: őrizetbe vette a rendőrség az egyik mozdonyvezetőt

A Petőfi-programosok tevékenysége a Felvidéken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma