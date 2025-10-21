Iskolaválasztási expo Rozsnyón: szakmák testközelből

Október 21-én rendezték meg Rozsnyón az iskolaválasztási kiállítást. A rendezvényen a járásban működő középiskolák – köztük szakközépiskolák és technikumok – mutatkoztak be. Információt nyújtottak a diákoknak a választható szakirányokról. Az ilyen esemény nagy segítséget jelent, hiszen egyszerre több iskola kínálatát ismerhetik meg a látogatók egy helyen. A szülők és tanárok is tájékozódhatnak az iskolákról és képzésekről.

Az intézmények számára marketing-lehetőséget biztosít a vásár, hiszen bemutathatják tanműhelyeiket, ezzel támogatva a pályaválasztást. A diákok képet kaphatnak a követelményekről és az elhelyezkedési lehetőségekről. Az iskolavezetőkkel, tanulókkal és tanárokkal személyesen konzultálhatnak a látogatók arról, mit vár el az iskola, milyen szakirányok elérhetők, és milyen tudásra van szükség.

Minden iskola saját standdal és információs anyagokkal készült. Köztük kiemelkedik a Rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola, amely a régió egyik meghatározó oktatási intézménye. A szakközépiskolában a diákok valós szakmai környezetben sajátítják el mesterségük alapjait. A fodrászat, vendéglátás és építőipar területén zajló képzések során nemcsak szakmai tudást szereznek, hanem megismerik a felelősségteljes munkavégzés és az ügyfélkapcsolatok fontosságát is. A gyakorlati képzés keretében valós megrendeléseket teljesítenek, ami fejleszti önállóságukat, problémamegoldó képességüket és magabiztosságukat. „A tanulóink már az iskolapadban megismerkednek a munka világával, hiszen a vállalkozói tevékenységeken keresztül betekintést nyernek a szolgáltatások működésébe, a csapatmunka és a szakmai felelősségvállalás mindennapjaiba. Az így szerzett tapasztalatok erős alapot adnak jövőbeli elhelyezkedésükhöz” – hangsúlyozta az iskola.

Domik Mónika, az iskola igazgatója kiemelte az elmúlt évek infrastrukturális és szakmai fejlesztéseit. „Ezek a beruházások nem csak az oktatás feltételeit javították, hanem modern, inspiráló és biztonságos tanulási környezetet teremtettek, amely ösztönzi a diákokat a fejlődésre és az alkotómunkára. Szoros együttműködésben dolgozunk fenntartónkkal és szakmai partnereinkkel, akik támogatásával eredményes pályázatokat valósítunk meg, fejlesztünk és újítunk. Az elért eredmények közös sikereink, amelyek egyértelműen mutatják, hogy az összefogás és a szakmai partnerség az egyik legnagyobb értékünk… A középiskola megválasztása minden diák és család számára felelősségteljes döntés, amely hosszú távon meghatározza a fiatal életútját…

A következő tanévben szakközépiskolánk a kilencéves alapozó szakasz elvégzését követően gasztronómiai dolgozó, fodrász és szárazépítő szakokon kínál tanulmányi lehetőséget. Várjuk azokat a fiatalokat, akik nem csupán szakmát, hanem hivatást keresnek – és egy olyan iskolát, ahol a tanulás mellett közösséget, fejlődési lehetőséget és jövőképet is kapnak” – nyilatkozta lapunknak az igazgató asszony.

A rendezvényt Michal Domik, Rozsnyó város polgármestere nyitotta meg, aki beszédében a jövő és a pályaválasztás fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte az elhatározás és a sikeres életre való felkészülés jelentőségét. Reményét fejezte ki, hogy ezek a szakmai bemutatók inspirációt nyújtanak a diákoknak jövőbeli döntéseikhez. Végül megköszönte a szervezők és pedagógusok munkáját, akik hozzájárultak az esemény sikeréhez.

Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatáspolitikusa és a Rozsnyói Városi Hivatal oktatási osztályának vezetője elmondta, hogy hasonló rendezvények az egész kerületben zajlanak. Kiemelte a rozsnyói Fábry Zoltán iskolaközponthoz tartozó magyar tanítási nyelvű szakközépiskola jelentőségét, amely az egyetlen a járásban, ahol magyar nyelven zajlik az oktatás. „Hiszen van öt teljes szervezettségű magyar tanítási nyelvű alapiskolánk a rozsnyói járásban, ahonnan a gyerekek eljöttek, és személyesen megismerhetik, kipróbálhatják a szakközépiskola képzéseit, illetve beszélgethetnek azokkal a diákokkal, akik már ebbe az intézménybe járnak, és tapasztalataikat továbbadhatják.

Az, hogy anyanyelvükön kaphatják meg ezeket az információkat, rendkívül fontos, és az is nagyon lényeges, hogy a későbbiekben anyanyelvükön tanulhatják meg azokat az alapokat, amelyek szükségesek ahhoz a foglalkozáshoz, ahhoz a munkához, melyet életükben végezni szeretnének” – nyilatkozta az osztályvezető.

A Középiskolák Szakmai Bemutatója kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődők személyesen megismerjék az iskolák által oktatott szakmákat, a tanuláshoz használt eszközöket és a gyakorlati tevékenységeket.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma