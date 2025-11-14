Home Itt és Most Idén 104 millió eurót kapott a civil szektor a 2%-os adófelajánlásokból
Idén 104 millió eurót kaptak a civil szervezetek, alapítványok, polgári társulások a 2%-os adófelajánlásokból, összesen 916 697 fizikai és jogi személytől. Az éves növekedés körülbelül 3 millió euró.

Daniel Kováč, a Pénzügyi Igazgatóság (FS) szóvivője arról tájékoztatott, hogy tavaly 918 236-an tettek adófelajánlást, összesen 101 millió euró értékben.

Azok a szervezetek kaphatnak adófelajánlást, amelyek bejegyeztették magukat a Közjegyzői Kamara nyilvántartásába, ami megtekinthető a www.notar.sk oldalon. Idén 19 192 szervezetet és társulást regisztrálnak, ezek jogosultak az adófelajánlás elfogadására.

A szervezeteket a Pénzügyi Igazgatóság tájékoztatja az adományozók kilétéről, ha azok a belegyezésüket adták ehhez, de az egyes adófelajánlások nagyságáról nem.

