Adventi varázslat Felsőszeliben

A november utolsó vasárnapján mindenki az első adventi gyertya meggyújtására figyelt. Eljött az év egyik legszebb időszaka: a várakozás, a csendes elcsendesedés ideje, amikor a fény és a szeretet üzenete átjárja a közösségeket.

Ünnepi pillanatok a katolikus templomnál

Felsőszeliben a Szent Lőrinc katolikus templom előtt is elkészült az adventi koszorú. A Csemadok Rozmaring éneklőcsoport adventi énekekkel tette még hangulatosabbá az eseményt. Balla Gáspár plébános megáldotta a koszorút, majd a templomban a hívek által készített adventi koszorúkat is. Az éneklőcsoport szolgálatát a plébános és a közösség köszönettel fogadta.

Adventi koncert az evangélikus templomban

Délután a helyi evangélikus templomban is nagyszámú hallgatóság gyűlt össze az adventi koncertre. Végh Piroska, a Csemadok Felsőszeli Alapszervezete elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Aranyosi Ervin „Advent – első gyertya” című versét adta elő. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: a hit teszi lehetővé, hogy meglássuk a fényt, amely elhozza a szív békéjét, türelemmel és szeretettel.

A koncerten közreműködtek:

a nagymácsédi Kéknefelejcs női éneklőcsoport,

a felsőszeli Rozmaring éneklőcsoport,

a Széchenyi István Alapiskola citeracsoportja,

a Kikelet citerazenekar tagjai.

Az adventi hangulatot az éneklőcsoportok és a citerások közös fellépése fokozta. Kubovics Alica vezetésével kedves dallamok csendültek fel, többek között az Eljött a nap, mit várva vártunk kezdetű népének. Földi Tibor a triangulumot szólaltatta meg, a citerások a Rozmaringgal közösen pedig a Ghymes együttes Kis karácsonyi énekét és a Vígan zengjetek, citorák kezdetű népdalokat adták elő.

A békéért való közös imádság

A koncert zárásaként a résztvevők elénekelték a Béke fejedelme című népéneket, amely valószínűleg 1900 körül keletkezett Kárpátalján, és a Kárpát-medencei népénekgyűjteménybe került. A felsőszeliek a testvérközség, Darnózseli énekkarától kapták az egyik adventi koncert alkalmával. Nigrovič Eszter Viktória orgonamuzsikája még meghittebbé és hitelesebbé tette az előadást.

„Kezdődik a csodavárás,

ahogy egykor Jézust várták:

szeretettel, bizalommal,

a tűz lángját körülállták.”

A hallgatóság ezt a gondolatot vitte haza szívében, hogy az első adventi vasárnap üzenetét szeretettel és bizalommal élhessék tovább.

Köszönet minden szereplőnek az odaadó és hiteles éneklésért.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma