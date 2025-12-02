A komáromi advent minden este ünnepi műsorokkal vár

Komárom központjában kezdetét veszi a varázslatos adventi időszak, tele zenével, fényekkel, illatokkal és családi élményekkel. A karácsonyi vásár idén új látványosságokkal bővül, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves programot.

Az első fények péntek este gyúlnak ki

Pénteken felkapcsolják a város karácsonyi díszkivilágítását, és kezdetét veszik az adventi programok. A karácsonyi vásárt hivatalosan november 28-án 16.00 órakor nyitják meg ünnepi műsorral, amelynek részeként elstartol a népszerű „Éneklő karácsonyfa” projekt harmadik évada. A programok december 23-ig tartanak. Az advent során több mint ötszáz gyermek lép színpadra a helyi alap- és művészeti iskolákból, énekkarokból és civil szervezetekből. Helyi művészek, valamint magyar és szlovák ismert előadók is csatlakoznak, így a program igazán sokszínű lesz.

Tombola, lézershow és jótékonyság

Minden nap jótékonysági tombola lesz, amelynek bevétele az online szavazás alapján kiválasztott szervezetekhez kerül. A sorsolást lézershow követi, amely beragyogja az esti égboltot és tovább fokozza az ünnepi hangulatot.

Mikulás-kamion és körhinták

December 5-én, pénteken megérkezik a városközpontba a Mikulás-kamion is – a gyerekek kis meglepetésre és közös fotóra számíthatnak a Mikulással. A Tiszti pavilon mellett óriáskerék és más hagyományos látványosságok várják a látogatókat, kiegészítve a karácsonyi vásárt.

Hétvégi hintózás és karácsonyi kisvonat

Az adventi hétvégéken pónifogatos hintó járja a várost, amely végigviszi az érdeklődőket a történelmi utcákon. Az egész időszak alatt közlekedik a népszerű karácsonyi kisvonat is – ideális családoknak és mindazoknak, akik szeretnék megcsodálni az ünnepi díszbe öltözött belvárost. A Szentháromság-szobornál pedig Jézuska-posta várja a gyerekeket, ahová üzenetet is hagyhatnak.

Fénykiállítás az erődben

Január közepéig látogatható lesz az erőd területén egy nagyszabású fénykiállítás, mintegy 85 ezer apró fényből. A látogatók minden nap, egészen az esti órákig megtekinthetik.

Turisztikai iroda és helyi termékek

A Klapka téren található Tourinform iroda november 29-től december 22-ig minden nap 14.30 és 18.30 között tart nyitva. Itt helyi termékeket lehet vásárolni, köztük a fogyatékkal élő embereket segítő központ klienseinek munkáit is. Az eladások teljes bevétele visszakerül a központba, támogatva annak működését.

Jótékonysági káposztaleves-főzés

December 21-én, vasárnap megrendezik a hagyományos jótékonysági káposztaleves-főzést. A bevételt állatvédő szervezetek kapják.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma