Oros Bugár Anna nyerte el a Tóth Károly Kutatói Ösztöndíjat

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program (TKFKP) eredményhirdetésére került sor tegnap az intézet somorjai központjában. A program célja a társadalomtudományi kutatások iránt elkötelezett 30 év alatti szlovákiai kutatók szakmai indulásának támogatása.

A rendezvényen elsőként Simon Attila igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Öllös László beszélt a kutatói munka szépségéről és kihívásairól. A Tóth Károly Kutatói Ösztöndíjat 2025-ben Oros Bugár Anna nyerte el. A Fórum Kutatói Díjban idén ketten részesültek: Erdődi Csobády Csilla, aki két éve még ösztöndíjasként kezdte kutatását, valamint Varga Bence, aki 2023 után ismét kiérdemelte az elismerést.

Oros Bugár Anna a díjátadót követően tíz percben ismertette kutatásának főbb eredményeit. Munkájában szlovák középiskolások magyarokkal kapcsolatos véleményét vizsgálta kérdőíves felméréssel. Elmondása szerint az adatok azt mutatják, hogy „még a magyarok által lakott régiókban is ritkán tematizálódik a szlovák fiatalok mindennapi életében a magyar kisebbség”. A diákok többsége azonban alapvetően elfogadó, és nem jellemző rájuk a múltból örökölt negatív sztereotípiák továbbélése. A kutatás ugyanakkor megerősíti azt is, hogy akiknek személyes kapcsolatuk van magyarokkal, jóval pozitívabban és árnyaltabban gondolkodnak róluk.

A vágsellyei születésű Oros Bugár Anna a galántai Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium nyolcosztályos tagozatán érettségizett. 2023-ban a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar–angol szakos tanári oklevelet.

Mint mondta, számára a díj nemcsak szakmai, hanem személyes jelentőséggel is bír, hiszen a program névadója, Tóth Károly, rokoni kapcsolatban állt családjával. „Különleges érzés, amikor az ember életében ilyen módon érnek össze a szálak” – fogalmazott.

Kutatásáról szólva kifejtette, annak eredményéből egyértelműen kirajzolódik, hogy azok a diákok, akiknek van személyes kapcsolatuk magyarokkal, mérhetően pozitívabb és árnyaltabb módon gondolkodnak róluk, mint azok, akiknek nincsenek magyar ismerőseik. „Nemcsak az összesített válaszokat vizsgáltam, hanem azt is, hogyan függnek össze a különböző válaszadási minták egymással” – tette hozzá.

A fiatal kutató számára az elismerés szakmai és személyes szempontból is fontos mérföldkő. Portálunknak elmondta, hogy a díj hatalmas motiváció, mert jelzi: munkáját a szakma értékeli és támogatja. „A kutatói kíváncsiság önmagában sokszor nem elég egy empirikus kutatás megvalósításához. A Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program viszont lehetőséget adott arra, hogy egy, a doktori témámhoz csak lazán kapcsolódó, de számomra rendkívül izgalmas kérdéskört mélyebben feltárjak” – nyilatkozta.

A díjazott kutatások hamarosan a Fórum Társadalomtudományi Szemle hasábjain lesznek olvashatók.

Németh Titusz/Felvidék.ma