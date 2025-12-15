Adventi koncertet szerveztek Királyhelmecen

Meghitt adventi hangulat töltötte meg a Királyhelmeci Városi Művelődési Központot, ahol december közepén adventi koncertre várták az érdeklődőket. Az esemény a közelgő karácsonyra való lelki felkészülés mellett a helyi magyar közösség összetartozását is erősítette.

A rendezvényt Furik Péter, a Magyar Szövetség járási elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte az advent jelentőségét, valamint a közösségi alkalmak szerepét a felvidéki magyarság megmaradásában. Ezt követően Kopasz József, a Csemadok Tőketerebesi Területi Választmányának elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait, hangsúlyozva az elcsendesedés, az egymásra figyelés és az összefogás fontosságát az adventi időszakban.

Az ünnepi gondolatok sorát Takács István, a Csemadok Hajdók Géza Helyi Szervezetének elnöke zárta, aki beszédében a közösség megtartó erejéről, a magyarság értékeinek ápolásáról és a Csemadok szerepvállalásáról szólt Királyhelmec és a Bodrogköz kulturális életében.

A köszöntőket követően a Bodrogközi Színjátszó Csoport adventi irodalmi összeállítása hangzott el.

Az elhangzó versek és prózai részletek az advent üzenetét – a reményt, a békét és a szeretetet – közvetítették a közönség felé, meghitt, elmélyülésre hívó hangulatot teremtve.

Az est zenei részét a Kincsem zenekar koncertje zárta. A formáció 2016 decemberében alakult a csicseri alapiskola pedagógusaiból és barátaikból, azzal a céllal, hogy karácsony ünnepén – gyerekkórussal kiegészülve – dalok formájában vigyék el szeretetüket községük templomaiba. A kezdeményezésből idővel összetartó baráti közösség formálódott, amelynek küldetése, hogy zenéjével közvetítse a szeretetet, a magyarságtudatot és a hagyományok tiszteletét, miközben Csicser jó hírét viszi határon innen és túl. Repertoárjuk folyamatosan bővül, fellépéseikkel számos hazai és magyarországi meghívásnak tettek már eleget. A zenekar tagjai: Szilvási Tibor zenekarvezető (billentyűs hangszerek, ének), nt. Molnár Zsolt (gitár), Szilvási Emőke (cajon), Markó Gyula (basszusgitár) és Markó Erzsébet (ének).

Az adventi koncert ismét bebizonyította, hogy Királyhelmecen élő, aktív magyar közösség működik, amely számára fontos a hagyományok ápolása, a kultúra közvetítése és az együtt megélt ünnepek lelki ereje.

A képek a szerző felvételei.

Takács István/Felvidék.ma