Karácsonyváró délutánra készülnek Balogfalán

A Közösen Balogfaláért Polgári Társulás a helyi önkormányzattal, óvodával és alapiskolával karöltve idén is megrendezi karácsonyváró műsorát.

A rendezvény december 20-án, szombaton 16 órakor a betlehemi láng fogadásával veszi kezdetét a katolikus templom előtti téren.

17 órától a helyi kultúrházban folytatódik a program, amelyben az alapiskola és óvoda növendékei mellett fellép a Bóbika és Főnix tánccsoport, valamint Arany Niki, aki karácsonyi hangulatú dalokat hoz magával.

Az esten belül ismét megnézhetik a tavaly nagy sikert aratott Balogfala akkor és most című fotókiállítást, valamint a Lovas Róbert pillanatfotóiból készült válogatást.

Mindenkit káposztalevessel, forralt borral és rumos teával várnak.

Az alkalomra megjelenik a Balogfalai Hírmondó új száma is, mégpedig 2026-os falinaptárral.

JDJ/Felvidék.ma