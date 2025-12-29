Home Régió Folyamatosan megújul a tornai Csemadok-alapszervezet kettős keresztje
Régió

Folyamatosan megújul a tornai Csemadok-alapszervezet kettős keresztje

Megemlékezés (Fotó: Csemadok Torna)

A helyi Csemadok-alapszervezet évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be Torna közösségi és kulturális életében. A szervezet elsődleges célja a magyar kulturális örökség ápolása, a helytörténeti emlékek megőrzése, valamint a közösségi összetartozás erősítése. Rendszeresen szervez kulturális rendezvényeket, megemlékezéseket, ünnepségeket, és aktívan részt vesz a település közéletében, együttműködve az önkormányzattal, az iskolákkal és civil szervezetekkel. Emellett kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a közösségi terek gondozására is.

A tornai kettős kereszt mintegy tíz évvel ezelőtt készült el, helyi önkéntesek összefogásának köszönhetően. Azóta ez a hely vált a település egyik fontos emlékhelyévé, ahol rendszeresen zajlanak a nemzeti megemlékezések. A kettős kereszt így nem csupán jelképes emlék, hanem élő közösségi tér is.

A tornai Csemadok vezetősége (Fotó: Csemadok Torna)

Az elmúlt évek időjárási viszontagságai és a természetes elhasználódás következtében a kereszt mára felújításra szorult. Ennek megvalósítását a Danucem közösségi pályázati program támogatja, amely „Naša Turňa a Dvorníky 2025 – Základy lepšieho života budujeme spolu” („A mi Tornánk és Szádudvarnokunk 2025 – Közösen építjük egy jobb élet alapjait”) címmel fut. A kezdeményezést Torna község önkormányzata is támogatja, felismerve annak közösségépítő és értékmegőrző jelentőségét.

A munkálatok jelenleg előkészítő szakaszban vannak. Az alapanyag már rendelkezésre áll, a szükséges faanyag beszerzése megtörtént, és megkezdődtek az előkészítő munkák.

A tervek szerint a kettős kereszt felújítása 2026 márciusáig készül el teljesen, és ezt követően ismét méltó környezetben szolgálhatja a közösségi megemlékezéseket.

A megvásárolt faanyag (Fotó: Csemadok Torna)

A tornai kettős kereszt megújulása nem csupán egy emlékhely felújítása: jelképe annak is, hogy összefogással, közös akarattal és a múlt tiszteletével lehet jövőt építeni – generációkon átívelően, Tornáért, a közösségért.

Csemadok Torna/Felvidék.ma

