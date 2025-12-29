Leltár és 2026-ra szóló újévi jókívánság Gecse Gézától!

Minden évben összegyűjtöm azokat az írásaimat, amelyek érdekesek lehetnek a szélesebb olvasóközönség számára. Az idei évben is ezt teszem.

Mutatom, hogy milyen volt a 2025-ös év!

2025. január 27. Beszámoló a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Orosz frontkatonák között című filmről.

2025. február 3. Láthatatlan kötelek – a Varga Ágota filmjéről készült összefoglaló.

2025. február 12. Raáb Renáta írása: Görgei-Gyurcsány versus Kossuth-Orbán – avagy egy vita befejezése.

2025. február 19. Kaár lett volna kihagyni – Aspektus-megmozdulás a propaganda és a brain-storming jegyében.

2025. február 24. Beszámoló az orosz–ukrán háború három évéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

2025. február 25. Szankciók, világrend, béke – beszámoló a Magyar Külügyi Intézet és az Eurázsia Központ közös rendezvényéről az orosz–ukrán háború évfordulóján.

2025. március 8. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. A magyar trikolór és a Novo-Rosszija terv. Összefoglaló a Magyar Szemle budapesti rendezvényéről.

2025. április 2. Expanziós tételek – beszélgetés a Magyar Szemlében megjelent tanulmányom és az aktuális orosz–ukrán háborús helyzet kapcsán Rostás-Péter Istvánnal a Kolozsvári Rádió Magyar Adásának Tetőterasz c. műsorában.

2025. április 8. Riport a 44. Országos Táncháztalálkozóról és Kirakodóvásárról.

2025. április 19. Breuer Péter interjúja a Pirkadatban velem az Új-Oroszország koncepció és a putyini külpolitika kapcsolatáról.

2025. április 20. Munkácsy-kiállítás – végre! Záróbeszámoló a tárlatról.

2025. május 24. Traumák és személyes történetek – találkozó Varga Ágota filmrendező és Szécsényi András kutató részvételével az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szervezésében. Összefoglaló.

2025. május 26. Szembenézés a múlttal, avagy történelmi terheink – összefoglaló.

2025. május 29. Lendületben, avagy négy írás a geopolitika tárgyköréből. Borsi-Kálmán Béla könyvének bemutatójáról összefoglaló.

2025. június 1. Nagy-Románia a történelmi tantermekben – Köő Artúr könyvbemutatójáról összefoglaló.

2025. június 3. Gyöngyössy Márton Iránytű kötetének bemutatója Budapesten.

2025. június 23. Múzeumok éjszakája – idén Jókai, Miskolc és Trianon jegyében – összefoglaló – többek között Gyulai György és Demkó Attila Napról napra Trianon c. könyvéről is.

2025. július 24. Leltár az orosz–ukrán háborúról a kolozsvári Tetőteraszban. Rostás-Péter István nemcsak az ukrajnai fronthelyzetről, hanem a kárpátaljai viszonyokról is kérdezett.

2025. október 2. Nemzetközi konferencia az Orosz Világról, a Russzkij Mir-ről Varsóban.

2025. október 5. Varsói találkozó, az orosz irodalom fenegyerekével, Viktor Jerofejevvel.

2025. október 20. Praktikum-hét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

2025. november 6. Magyarok és az első világháborús szibériai hadifogság. Veritas-est Hammerstein Judittal közösen.

2025. november 22. Játékelmélet és gazdaságpolitika az Osztrák-Magyar Monarchia éveiben. Rövid összefoglaló Tefner Zoltán könyvéről.

2025. november 29. Túl a sztereotípiákon és ideológiai torzításokon. Nemeskürty-konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karán.

2025. december 6. Filmbemutató az Urániában: Szent László nyomdokaiban – lovas zarándoklaton kunfakó lovakkal.

2025. december 10. Beszélgetések a jelenről. Garadnai Zoltán sorozata – Csömörön, ahol a vendég én voltam.

Orosz nagyhatalmi politika 1905-2022 c. könyvem Budapesten a Püski és a Ludovika könyvesboltban, Duray Miklóssal készült interjúkötetem pedig a Hogyan lett a kutyaszorítóból nyakörv? – Budapesten a Püski könyvesboltban kapható.

Az említett írások túlnyomó többségükben a Felvidék.ma oldalán jelentek meg a 2025-ös év folyamán. Ezekkel kívánok egy az ideinél sokkal jobb új évet legfőképpen a Felvidék.ma olvasóinak!

Gecse Géza/Aspektus/Felvidék.ma