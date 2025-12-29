Home Hitélet A Nagyszombati Főegyházmegye ünnepi szentmisével zárta le a 2025-ös jubileumi évet
A Nagyszombati Főegyházmegye ünnepi szentmisével zárta le a 2025-ös jubileumi évet

BN
A Nagyszombati Főegyházmegye 2025. jubileumi évét vasárnap, december 28-án ünnepélyes szentmisével zárta le. Az eseményre az egyházmegye fő jubileumi templomában, a nagyszombati Szent János-székesegyházban került sor, a Jézus, Mária és József, azaz a Szent Család ünnepén. A főcelebráns Orosch János nagyszombati érsek volt, aki homíliájában a család szerepének jelentőségét hangsúlyozta.

Orosch János érsek beszédében emlékeztetett arra, hogy az ember elsősorban a családban tanulja meg az emberséget, valamint az Istennel és felebarátaival való kapcsolatok építését.

„A család az az iskola, ahol elsajátítjuk a keresztény szeretetet, a tiszteletet és a hitben megélt életet, amely a rászorulók, a betegek és az idősek szolgálatában is megnyilvánul”

– fogalmazott az érsek.

Az ünnepi liturgián részt vett Ján Sokol nyugalmazott nagyszombati érsek is, akit Orosch János az áldás előtt névnapja alkalmából köszöntött.

A szentmise során a házaspárok megújították házassági fogadalmukat, a végén pedig elhangzottak a jubileumi év hivatalos lezárásához kapcsolódó imádságok.

A templomból távozva a jelenlévők jubileumi emlékérmeket is magukkal vihettek.

A jubileumi év során a hívek Nagyszombatban összesen 23 lelki eseményen vehettek részt, köztük a kilencnapos nagyszombati novénán. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtettek a közös imádságra, a lelki megújulásra, a hit elmélyítésére, valamint a búcsúk elnyerésére. A rendes Szentév következő alkalma 25 év múlva, 2050-ben várható.

