Útinform: többnyire járhatók a szlovákiai utak, havas szakaszokra kell számítani

Kedd délelőtt a szlovákiai utak többsége járható, ugyanakkor sok helyen friss vagy latyakos hó nehezíti a közlekedést – tájékoztatott a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC).

Korlátozás van érvényben több hegyi átkelőn is. A Borsai (Príszlop)-hágót lezárták a 12 méternél hosszabb járművek előtt, míg a Murányalja–Vöröskő közötti II/531-es útszakaszra a 10 méternél hosszabb járművek nem hajthatnak fel. A Donovaly-hágón jeges hóra kell számítani, és fokozott figyelmet kérnek az Illésfalva, Pastierske, Csorba és Švábovská stráň térségében, ahol az intenzív havazás miatt a látótávolság helyenként 100 méter alá csökkenhet.

A közútkezelő figyelmeztetett arra is, hogy a Donovaly (Dóval)-hágón a 28. és 29. kilométer között, illetve a Sturec-hágón a 6. és 13. kilométer között kőhullás veszélye áll fenn.

Téli időszakban a Sújtói-hágó zárva van a 10 méternél hosszabb járművek előtt, míg az I/64-es úton Németpróna és a Facskói-nyereg között, valamint a Facskói-hágón a 12 méternél hosszabb járművek nem közlekedhetnek.

Emellett a II/549-es út Szepesremete – Krasznahorkaváralja – Dénes községek szakasza, valamint a III/3227-es út Hrabušicei fűrésztelep és az I/67-es út csomópontja között a téli karbantartás hiánya miatt teljesen le van zárva minden járműforgalom elől.

A Szlovák Útkezelő felhívta a figyelmet arra is, hogy az aktuális útviszonyokról, korlátozásokról és lezárásokról a járművezetők régiókra lebontva, folyamatosan frissített formában tájékozódhatnak a zjazdnost.sk oldalon, így bárki ellenőrizheti, milyen a közlekedési helyzet azon a környéken, ahol éppen tartózkodik vagy ahová utazni készül.

SZE/Felvidék.ma/TASR