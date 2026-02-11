Home Kitekintő Tiszteletbeli székellyé avatták Szarka Tamást a XII. Budapesti Székely Bálon
Kitekintő

Tiszteletbeli székellyé avatták Szarka Tamást a XII. Budapesti Székely Bálon

Csonka Ákos
Csonka Ákos
(Fotó: Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor)

Vannak események, amelyek túlmutatnak a kötelező protokollon és a báli szezon csillogásán. A Pesti Vigadó falai között megrendezett XII. Budapesti Székely Bál idén pont ilyen volt. Nemcsak a találkozás öröme vagy a közös gyökerek miatt, hanem mert olyan elismerések találtak gazdára, amelyek a mi közösségünknek is fontos visszaigazolást jelentenek.

Az est folyamán ketten is átvehették Szász Jenőtől a Tiszteletbeli Székely címet: Szarka Tamás, Kossuth-díjas művészünk, valamint Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

(Fotó: Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor)

A két díjazott életútja különböző, mégis ugyanazt az értékrendet képviselik. Aki ismeri Szarka Tamás munkásságát, tudja, hogy nála hitelesebben kevesen közvetítik azt a fajta „őserőt”, ami a székelyek sajátja is.

Bakondi György méltatása során pedig a közösségért végzett áldozatos munkát és a nemzet biztonsága iránti elkötelezettséget emelték ki.

(Fotó: Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor)

Ezen az estén a felvidéki magyar lélek, a rendíthetetlen szolgálat és a székely virtus hivatalosan is kezet fogott Budapest szívében.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett est fővédnöke Kövér László volt, a program pedig hozta a tőle elvárható magas színvonalat. A Hampel Katalin nevével fémjelzett viseletbemutató megmutatta, hogy a magyar elegancia nem múzeumba való, hanem a ma emberének is tartást ad.

(Fotó: Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor)

A színpadra a Kárpát-medence legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a fellépők. Különösen szívet melengető volt látni a kárpátaljai művészeket, többek között Szűcs Nellit, akik a háborús mindennapokból érkezve emlékeztettek minket arra, mi a valódi tétje a kultúra megőrzésének. A zenei paletta is színesre sikerült: Keresztes Ildikó és a Kokas Banda mellett olyan formációk is színpadra léptek, mint Pásztor Anna és Pásztor Sámuel duója, vagy éppen Papp Máté játéka.

A vacsora utáni mulatságról Mici Farkas Gyula, Beke Farkas Nándor és a Kokas Banda gondoskodott, ahogy azt egy rendes bálon illik.

(Fotó: Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor)

De ami a lényeg:

Szarka Tamás és Bakondi György elismerése nem csupán egy-egy kitüntetés a sok közül. Azt jelzi, hogy a székelység, a felvidékiség és az anyaországi szolgálat között van egy nagyon is élő, közös nevező.

A „tiszteletbeli” jelző ebben az esetben csak formalitás – a közös hang eddig is megvolt, mostantól csak még hangosabban szól.

Csonka Ákos, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke

Gál Kinga: elfogadhatatlan az a képmutatás, amely Brüsszelben...

Az energiaárakról tárgyalnának az EU-csúcson a slavkovi hármak...

Az EU jogszabállyal szabna gátat az online zaklatásnak

Az Európai Parlament gyorsítaná a menekültügyi eljárásokat

Budapestre és Pozsonyba látogat Marco Rubio

Új lendület, kézzelfogható eredmények Gömör kapujában – Putnokon

Az Európai Bizottság tétlensége emberéleteket követel

Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának...

Nacsa Lőrinc: a magyar jelenlét tartós maradjon a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma