A cseh államfő szerint már 4,4 millió lőszert szállítottak Ukrajnába

Mintegy 4,4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak már Ukrajnába a Csehország által elindított nemzetközi lőszerbeszerzési kezdeményezés keretében – közölte Petr Pavel cseh államfő abban az interjúban, amely az Odkryto.cz hírportálon jelent meg hétfőn.

Az elnök szerint Csehország a lehető legnagyobb felelősséggel és nyitottsággal kezeli az ügyet, és eddig egyetlen ajándékozó országtól sem kapott bírálatokat, amelyek jelezték volna, hogy a lőszerbeszerzés folyamata nem kellően átlátszó, esetleg korrupció jelent volna meg benne. Bár voltak ilyen kísérletek is, ám az államfőnek meggyőződése, hogy a kezdeményezés szervezői ezt kivédték.

Csehország 2024-ben kezdeményezte, hogy nemzetközi szinten nagy kaliberű lőszereket szerezzenek be Ukrajna számára. A cseh kezdeményezéshez kiemelt módon Hollandia és Dánia csatlakozott.

Jan Lipavský volt cseh külügyminiszter korábbi közlése szerint különböző országok eddig mintegy 100 milliárd koronát (1600 milliárd forint), adtak össze a lőszerek beszerzésére. Csehország részesedése ebben mintegy 2–3 milliárd korona.

Petr Pavel úgy véli, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés rendkívül sikeres. „Ha a számokat megnézzük, rájövünk, hogy az elmúlt időszakban a kezdeményezés biztosította Ukrajna nagy kaliberű lőszerszükségleteinek mintegy felét. Ennek alapján megállapítható, hogy a kezdeményezés Ukrajna számára létfontosságú” – fejtette ki a politikus az interjúban.

A nagy kaliberű lőszerek beszerzését a Petr Fiala vezette előző jobboldali cseh kormánykoalíció indította útjára, míg az akkor ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalmak élesen bírálták, s jelezték, hogy választási győzelmük esetén megszüntetik.

Andrej Babiš, az ANO elnöke, jelenlegi kormányfő tavaly júliusban a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy „a kezdeményezés nem átlátszó és túl drága”.

Mindezek ellenére Andrej Babiš január elején bejelentette, hogy kormánya folytatni fogja a kezdeményezést, továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből erre a célra már nem ad.

„Sok kritika hangzott el, de eddig egyetlen bizonyíték nélkül arra vonatkozóan, hogy ezek a bírálatok jogosak lettek volna” – mutatott rá Petr Pavel.

Emlékeztetett: Csehország a kezdeményezés legnagyobb támogatóit is felkérte, hogy ellenőrizzék, miképpen bánnak a pénzükkel. Bár valóban eurómilliárdokról volt szó, Prága bírálatot sehonnan nem kapott, és korrupciót sem jelzett senki.

A cseh államfőnek ezek alapján meggyőződése, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés átlátszó, nem korrupt, a felmerült vitás eseteket mindig kivizsgálták, és az ügy továbbra is bírja a részt vevő országok támogatását.

