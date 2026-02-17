Home Képriport Busójárás Balogfalán képeken
Képriport

Busójárás Balogfalán képeken

HE
HE

2026. február 17-én, húshagyó kedden Balogfala utcáit vidám énekszó, hangszerek csengése és maskarás gyermekek felszabadult nevetése töltötte be.

Mint ahogyan arról a Balogfalai Alapiskola közösségi oldalán beszámolt, az óvodásokkal együtt idézték meg a téltemetés ősi hagyományát: kiszebábot vittek végig a falun, a pataknál elégették, hogy jelképesen búcsút mondjanak a hideg, sötét napoknak, és így köszöntsék a megújulást ígérő tavaszt.

„A mohácsi szokások messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. Ezt idéztük fel a gyerekekkel” – nyilatkozta Szabó Gábor, Balogfala polgármestere, s videót is megosztott.

Fotó: Balogfalai Alapiskola

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Három világ összefonódása című tárlat képeken

A Házasság hete Apácaszakállason: jubiláns párok ünnepe képekben

A magyar hozomány című kiállítás képekben

Családi nap az Országházban – képekben

Török hódoltság Gömörben és Nógrádban – a rimaszombati...

Peter Šrámek rimaszombati koncertje képekben

A magyar kultúra napja Léván – képekben

Nem vagyunk bűnösök! – a pozsonyi tüntetés képeken

A Heuréka művészeti magániskola rimaszombati önálló estje képeken

72. Csemadok bál Rimaszombatban képekben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma