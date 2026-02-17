Busójárás Balogfalán képeken

2026. február 17-én, húshagyó kedden Balogfala utcáit vidám énekszó, hangszerek csengése és maskarás gyermekek felszabadult nevetése töltötte be.

Mint ahogyan arról a Balogfalai Alapiskola közösségi oldalán beszámolt, az óvodásokkal együtt idézték meg a téltemetés ősi hagyományát: kiszebábot vittek végig a falun, a pataknál elégették, hogy jelképesen búcsút mondjanak a hideg, sötét napoknak, és így köszöntsék a megújulást ígérő tavaszt.

„A mohácsi szokások messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. Ezt idéztük fel a gyerekekkel” – nyilatkozta Szabó Gábor, Balogfala polgármestere, s videót is megosztott.

Fotó: Balogfalai Alapiskola

HE/Felvidék.ma