A kistapolcsányi FoTop Fotóklub tárlata Ipolyságon

Mint már beszámoltunk róla, május 22-én elrajtolt a 19. Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi fotófesztivál. A hagyományt követve az idei évadban is egyéb programok egészítik ki a kiállításokat. Léva mellett a járás más települései is bekapcsolódnak a fotófesztiválba. Az ipolysági Menora Saag Centrum Artis kiállítóterében a kistapolcsányi FoTop fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás.

A lelkes amatőr fotósokból álló klub tizennyolc évvel ezelőtt jött létre. Jelenleg több mint húsz tagjuk van. A fotósok különböző témákat örökítenek meg. Ez a sokszínűség látható az ipolysági tárlaton is.

A Lévai Fotográfiai Napok szervezőjeként a Lévai Regionális Művelődési Központ fontosnak tartja, hogy a rendezvényeikkel ne csak a járási székhelyen mutatkozzanak be. Ipolyságra is több eseményt hoznak el éves szinten. A fotófesztivál egyes programjai az Ipoly menti kisvároson kívül Hontfüzesgyarmaton és Hontnádasdon valósultak meg.

A kiállítás június 19-ig tekinthető meg az ipolysági volt zsinagóga épületében.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma