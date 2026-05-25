Home Képriport A kistapolcsányi FoTop Fotóklub tárlata Ipolyságon
Képriport

A kistapolcsányi FoTop Fotóklub tárlata Ipolyságon

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már beszámoltunk róla, május 22-én elrajtolt a 19. Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi fotófesztivál. A hagyományt követve az idei évadban is egyéb programok egészítik ki a kiállításokat. Léva mellett a járás más települései is bekapcsolódnak a fotófesztiválba. Az ipolysági Menora Saag Centrum Artis kiállítóterében a kistapolcsányi FoTop fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás.

A lelkes amatőr fotósokból álló klub tizennyolc évvel ezelőtt jött létre. Jelenleg több mint húsz tagjuk van. A fotósok különböző témákat örökítenek meg. Ez a sokszínűség látható az ipolysági tárlaton is.

A Lévai Fotográfiai Napok szervezőjeként a Lévai Regionális Művelődési Központ fontosnak tartja, hogy a rendezvényeikkel ne csak a járási székhelyen mutatkozzanak be. Ipolyságra is több eseményt hoznak el éves szinten. A fotófesztivál egyes programjai az Ipoly menti kisvároson kívül Hontfüzesgyarmaton és Hontnádasdon valósultak meg.

A Lévai Fotográfiai Napokról ITT, ITT és ITT számoltunk be.

A kiállítás június 19-ig tekinthető meg az ipolysági volt zsinagóga épületében.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Csoportos tárlattal tisztelegnek a lévai és környékbeli fotográfusok...

Lévai Fotográfiai Napok képeken

Kiállítás a Pueri Fabri Regionális és Nemzetközi Gyermekrajz...

Fair Play-díj átadása és jubileumi ünnepség Ipolyságon –...

Kőbe vésve – Szívvel írva című kiállítás képekben

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója rimaszombati...

A rimaszombati huszáremlékmű felavatása Alsópokorágyon képeken

2026-os Városnapok Rimaszombatban képeken

A városnapok keretében adták át a felújított kultúrházat...

Magyar majális Dunaszerdahelyen – képekben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma