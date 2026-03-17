Csécs megkapta az építési engedélyt: elindulhat a közel 10 millió eurós csatornázási beruházás

Építési engedélyt szerzett a Kassa-vidéki járásban fekvő Csécs község a település csatornázására. A beruházás finanszírozását európai uniós forrásokból kívánják biztosítani, az önrész fedezésére pedig 800 ezer eurós hitel felvételét tervezik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a község polgármestere, Lukáš Macák. Amennyiben sikerül megszerezni a szükséges forrásokat, a mintegy 9,66 millió euró értékű kivitelezési munkák a jövő évben kezdődhetnek.

A projekt célja Csécs község szennyvízelvezetésének megoldása – a Seleška településrész kivételével – oly módon, hogy a szennyvizet a Csécs–Makranc közötti átemelő állomásba vezetik. Innen a szennyvíz nyomóvezetéken keresztül Makrancon át a szepsi szennyvíztisztító telepre kerül. A beruházás részét képezik a házi bekötések is, az utcai főgyűjtőtől egészen az ingatlanok határáig.

A gravitációs szennyvízcsatorna teljes hossza meghaladja a 9,6 kilométert, míg a nyomóvezeték hossza megközelíti a 240 métert. A projekt mintegy 650 bekötéssel számol.

„Csécsen körülbelül 2200 lakos él. A járásban az elsők között szereztünk jogerős építési engedélyt a csatornázásra, ami nagy dolog. Hat évig tartott, és komoly kihívást jelentett a területek rendezése is”

– hangsúlyozta Macák.

A kivitelezést a Doprastav – Ekosvip cégtársulás végezheti. A szerződést – amely a projekt előkészítését is magában foglalja – 2023-ban kötötték meg, mintegy 9,42 millió euró értékben, áfával együtt. A polgármester elmondása szerint a közeljövőben szerződésmódosítást terveznek az áfa mértékének aktualizálása miatt, egyéb költségnövekedéssel egyelőre nem számolnak.

A községvezető bízik abban, hogy a teljes beruházásra egy összegben sikerül vissza nem térítendő támogatást szerezni. Sikeres pályázat esetén a munkálatok körülbelül egy éven belül elindulhatnak. Amennyiben azonban két éven belül nem kezdődik meg az építkezés, az engedély érvényét veszti. A jelenlegi határozat értelmében a beruházást legkésőbb 2032 februárjának végéig kell befejezni, bár a kivitelezővel kötött szerződés szerint a munkák időtartama két év.

„Nagy előny számunkra, hogy nem kell szennyvíztisztító telepet építenünk, elegendő egy átemelő állomás kialakítása”

– tette hozzá a polgármester.

Macák arra is felhívta a figyelmet, hogy az építkezés jelentős közlekedési korlátozásokkal jár majd.

„A településen áthaladó főútvonalon – ahol naponta mintegy 25 ezer jármű halad át – a forgalom egy sávra szűkül. A reggeli csúcsidőben mindkét irányban torlódásokra számítunk, véleményem szerint akár több kilométeresekre is”

– mondta, hozzátéve, hogy a munkálatok megkezdése előtt időben tájékoztatják a lakosokat és az autósokat.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk