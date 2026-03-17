Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak át Ipolyságon

Pásztor Péter
A kitüntetettek a nagykövettel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Pozsonyi Magyar Nagykövetség március 17-én, kedden az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából ünnepi fogadást tartott az ipolysági városháza dísztermében. Az ünnepi alkalomra a felvidéki magyar köz- és kulturális élet képviselői kaptak meghívást.

Mint Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete ünnepi beszédében kiemelte: „egyéni és közösségi életünk kihívásaira igyekszünk ihletet meríteni a márciusi ifjak tetteiből, döntéseikből, követve példájukat az egyéni és közösségi önfeláldozás és felelősségvállalás útján.”

Jelezte, Petőfi óta tudjuk, hogy nincs személyes boldogság közösség nélkül, s nincs szakmai siker a nemzet szabadsága nélkül. Kiemelte a közösség iránti felelősségvállalás fontosságát.

A márciusi ifjak ma is példaképek. Szilárd nemzeti és hitbéli identitásunk nélkül könnyen elveszíthetjük az iránytűt ebben az egyre zavarosabbá váló világban.

Használjuk hát iránytűként a negyvennyolcas hősök helytállását és áldozatkészségét – hangzott el a volt vármegye háza dísztermében.

Nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetések átadására is sor került Ipolyságon. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke kitüntetést adományozott Kubina Gabriellának, dr. Nándor Orsolyának, Vadkerti Imrének és Fekete Irénnek. A rangos állami kitüntetéseket Balogh Csaba nagykövet adta át a díszterem színpadán.

Kubina Gabriella munkásságának jelentős részével a szlovák –magyar kapcsolatok építését szolgálta, több évtizeden át tevékenykedett a Pozsonyi Magyar Nagykövetség kereskedelmi képviseletén. Kubina Gabriella a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta meg a magyar és szlovák kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló több évtizedes munkája elismeréseként.

Dr. Nádor Orsolya oktatóként több évtizede értékes hungarológiai képzéseket tart. Tudományos munkásságának része továbbá a kutatói munka. Kutatási területe felöleli a nyelvpolitikát, oktatáspolitika történetét, a pszicholingvisztikát.

Dr. Nádor Orsolya a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A magyar nyelv és kultúra külföldi oktatása terén folytatott több évtizedes tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a rangos kitüntetést – fogalmazott a laudációban a nagykövet.

Vadkerti Imre pályája a csallóközi zenei világból indult, mára a magyar rockopera és könnyűzene meghatározó alakjává vált. Vadkerti Imre a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

A laudációban kiemelték, a magyar zenekultúrát gazdagító előadó művészete, a Kárpát-medencei magyarság összefogását erősítő tevékenysége elismeréseként részesült a díjban.

Fekete Irén mindig pedagógusnak készült, harminc évig állt a katedrán egykori alma materében. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségében 2010 óta vállal tisztséget. A civil szakmai szervezetnek 2018 óta az elnöke.

Elkötelezettje a pedagógiai újításoknak, a felvidéki magyar oktatás ügyét a közösség megmaradásának egyik legfontosabb zálogának tekinti, mely hidat épít a múlt és a jövő között.

Fekete Irén a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehette át Ipolyságon. A felvidéki magyarok körében több évtizedes odaadó oktató-nevelő munkája, a felvidéki magyar pedagógusok szakmai fejlődését és a Kárpát-medencei pedagógus szervezetek együttműködését elősegítő tevékenysége, valamint gyermek és értékközpontú közösségépítő szolgálata elismeréseként adományozták neki a rangos kitüntetést.

A Szövetség a Közös Célokért tagszervezetének, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével készült beszélgetés hamarosan olvasható a portálunkon.

A nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó eseményen a Komáromi Jókai Színház művésze és a Komáromi Művészeti Alapiskola pedagógusai rövid műsorukkal léptek fel, emelve a rendezvény ünnepélyességét, méltóságteljességét.

