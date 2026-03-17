Egy ifjú tehetség, aki összehozta a két határ menti várost

Ünnepélyes záróesttel ért véget a Határmenti Nagyköveti Program Párkány–Esztergom térségben. Három órás találkozóra került sor Párkány és Esztergom között a párkányi Városi Művelődési Otthonban.

Mint arról már hírt adtunk, az alig húsz éves párkányi Mitták Gábor Budapesten az angol nyelvű IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán kezdte meg tanulmányait, üzleti menedzsment és nemzetközi kapcsolatok szakon, és két év alatt több sikeres tisztséget, feladatot kapott.

A párkányi gimnáziumban végzett 2024-ben kitűnő eredménnyel és világot megváltó tervekkel, indult az életbe.

A széles érdeklődésű fiatalember megpályázott egy európai ifjúsági projektet, a határ menti települések témakörben, s elnyerte a „határmenti ifjúsági nagykövet” tisztséget.

E mandátumának földrajzi fókusza számára adott volt, hisz a Párkány- Esztergom térségben született, itt végezte magyarul tanulmányait, és e térség történelmi, kulturális, szakrális és gazdasági szempontból is egy szorosan összekapcsolódó egységet alkot. A féléves program megvalósításához a határ mindkét oldalán megszólította az intézmények, civil szervezetek, oktatási, önkormányzati vezetőket, mely találkozások tájékoztatást adtak a jelenlegi együttműködésről, de a jövőbeli szorosabb kapcsolatokra is lehetőséget adtak.

A Párkányban megtartott háromórás Zárójelentés programján mindkét város azon személyei vettek részt, akik a diák-nagykövet személyes riportalanyaként is szerepeltek. A mindenki számára nyitott rendezvényen százötven érdeklődő volt, a Duna jobb oldaláról Esztergomból, de környékéről is. Megjelentek sokan a városból, többen a környékbeli polgármesterekből, közéleti személyek és a város egyházi vezetői is.

A megjelenteket Szabó Jenő párkányi polgármester köszöntötte és üdvözölte e rendhagyó találkozót, melyet teljes mértékben Mitták Gábor az ifjú határ menti nagykövet szervezett, rendezett. Köszöntőjében elmondta, hogy ez az est bizonyára hozzájárul a két Duna parti város még szorosabb összekapcsolódásához. Hasonló hangnemben elemezte az eddigi közös programok megvalósítását, a jövőbeli együttműködések lehetőségét Steindl Balázs Esztergom város alpolgármestere.

Prokopp Mária művészettörténész a kultúra és a művészeti világ eddigi közös programjait sorolva, csak a további gazdag és sokrétű közös gondolkozás és tervek megvalósításában bízik.

Forgács Péter pedagógus író a Mária -Valéria híd újjáépítésének dicső korszakát idézte. A család tagjának Agócs Zoltán egykori hídtervezőnek emlékeiből idézett, és a hídavatás legszebb pillanatait említette, valamint, a hídavatásról egy ereklyeként megőrzött, berámáztatott magyar nemzeti zászlódarabot is hozott erre a találkozóra.

Himmler György a városban több általa létrehozott és szervezett hídőr programot mutatta be. Ezen programok is évente zajlanak és a két part összeköttetését szolgálják.

Kovács Zsolt a történelmi-kulturális témakörben szólalt meg, és elemezte e térségnek eme fontos közösség megtartó erejét.

Bokor Réka a városban három éve létrehozott helyi cserkészcsapat indulásáról tájékoztatta a közönséget, örömmel tudatva, hogy kitartásuk eredményeként idén hivatalos bejegyzést értek el, és szoros kapcsolat alakult ki az esztergomi cserkészcsapattal, mellyel közös programokat terveznek.

Schmöltz Margit az Esztergomi – Tóth Andrea a Párkányi Városi Könyvtár vezetői már egy régebbi közös programokról, együttműködésről számoltak be, az esztergomi könyvtár már sok könyvadománnyal gyarapította a párkányi városi könyvtárat.

Mezeiné Tomorszky Mária az esztergomi Laskai Osvát Antikvárium egyik tulajdonosa, arról számolt be, hogy évente több alkalommal programjaikban szinte az egész Felvidék tájairól meghívnak előadókat, művészeket, írókat, és maga is állandó látogatója a városi, de a régió rendezvényeinek is.

Nagy Péter az Ister-Granum EGTC vezetője az idén húszéves tevékenységről adott tájékoztatást. A működésnek a két határ oldalán lévő térségükhöz tartozó települések konkrét gazdasági, turisztikai és kulturális eredményeit ismertette.

Ocskay Gyula a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép- európai Segítő Szolgálata) főtitkára, tájékoztatást adott a Közép-Európa sikeres határ menti térségeinek együttműködéséről. Óriási lehetőséget lát e történelmi és földrajzi térségünk jövőbeli közös gazdasági és minden téren való sikeres együttműködéséről. Mitták Gábor személyét kiemelten értékelte a már eddig is kialakult személyes kapcsolatuk révén.

Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség frakcióvezetője felidézte mindazt az eseményt, amellyel MKP parlamenti és európai tisztségeket betöltő időszakban végeztek a ma már működő regionális együttműködések érdekében.

Mitták Gábor a Határmenti Nagykövet Zárójelentésében egy részletes statisztikai jelentést is adott a nyertes terv eredményeiről. Az írásos felmérésről szóló kérdőív ( mely a két város együttműködését részletezte) alapján az ezer elküldött kérdőívet a folyó mindkét partjáról 717 személy töltötte ki, kidolgozta életkorra vonatkozólag.

Megjegyezte, hogy a felmérés elsősorban a fiatal generációt érte el, mely összhangban áll a programmal. A kérdőíves felmérés kitért a demográfiai, együttműködési, a hiányosságok, határátlépési okok témakörre is. Továbbá egy helyi megítélés pontja is volt az együttműködés minden területéről. Ezen írásbeli jelentés tartalmazza még a nagykövet, és Ocskay Gyulával elkészített nyolc pontban kidolgozott javaslatait is a két város együttműködésének erősítéséhez.

A Határmenti Nagykövet féléves munkája csaknem teljes áttekintést, tapasztalatot adott a fiatalembernek. A Zárójelentés összegzését, egy kétnyelvű, fotódokumentációs kiadványban nyújtotta át azoknak, akik riportalanyként részt vettek a projektben. Az összegzésben a saját értékelése szerint ezt írja és mondta el:

„Az adatok rámutatnak a helyi identitás erősségére. Ugyanakkor arra is, hogy az informális együttműködések stabil jelenléte mellett továbbra is szükség van a strukturáltabb intézményi és infrastrukturális kapcsolatok tudatos erősítésére. Ebben kiemelt szerepe lehet az ifjúsági dimenziónak, mivel ezen a területen jelentős, hosszabb távon is hasznosítható fejlődési potenciál azonosítható. A jelenlegi folyamatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a meglévő kapcsolatok idővel stabilabb, kiszámíthatóbb partnerségekké váljanak a térségben”.

A háromórás est színvonalát emelte a két városból szervezett kultúrműsor, melyben felléptek a párkányi Liszt Ferenc Zeneiskola, és a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola zenei csoportjai, valamint egy esztergomi egyházi fúvószenekar és néptánccsoport. A kísérő programhoz tartozott esztergomi és párkányi gyerekek rajzkiállítása is.

Valamennyi megszólaló vendég nagy elismeréssel szólt az ifjú Határmenti Nagykövet által bemutatott, a két város együttműködését kutató eredményekről. Bizakodva szóltak arról, hogy ez a találkozó kezdete lesz egy hasonló, és gazdagabb közös program, tervek megvalósításához.

A fenti esemény történelmi jelentőségű a térségben, és a két város életében, különleges jellemzője pedig, hogy egy alig húsz éves tehetséges lokálpatrióta szervezte meg.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma