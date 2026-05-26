Ukrajnában állami szinten dicsőítenek náci bűnösöket és csatlósaikat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

Peszkov arra reagált, hogy Kijev térségében hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében újratemették Andrij Melniket (1890-1964), a radikális jobboldali Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) néhai, náci kollaboráns vezetőjét és feleségét.

„Európa közepén gyakorlatilag hivatalos állami szinten dicsőítik a náci bűnösöket és csatlósokat. Nem tudom, hogy ez tetszik-e valakinek az európai fővárosokban, de nekünk egyáltalán nem tetszik”

– hangoztatta Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint az a tény, hogy Kijev állami szinten dicsőíti a náci bűnösöket és csatlósaikat, még egyszer alátámasztja, hogy megalapozott döntés volt a „különleges hadművelet” elindítása. Megfogalmazása szerint Melnik maradványainak újratemetésével „a rezsim megmutatja valódi arcát, a rezsim megmutatja barna színezetét”.

„A neonácizmus megnyilvánulása nagyon veszélyes Európára nézve. Tudom, hogy Izrael már reagált erre a kérdésre. Mi rendkívül negatívan állunk hozzá ehhez”

– nyilatkozott.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke az Instagramon arra emlékeztette Zelenszkijt, hogy mindkét nagyapja a Vörös Hadsereg katonája volt.

„Hé, te zöldbe bújt szörnyszülött, nem félsz attól, hogy éjszaka eljön érted a nagyapád, és csontkezével megfojt? Vagy hogy az igazi ukránok felakasztanak az ország jelentős részének elvesztése miatt, emlékeztetve téged a származásodra és a moszkovitákkal járt táncaidra?”

– kérdezte Medvegyev.

Ukrajnában március végén megjelent sajtójelentések szerint Kijevben döntés született egy olyan emlékhely létrehozásáról, ahová olyan ukrán személyiségeket fognak áttemetni, akiknek sírja külföldön található. A médiában felvetették a Münchenben eltemetett, erősen vitatott személyiségű OUN-vezető, Sztepan Bandera újratemetésének gondolatát is.

