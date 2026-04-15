Elegendő üzemanyag van Szlovákiában, a Slovnaft termelése fokozatosan eléri a 100 százalékot. A kormány továbbra is fenntartja a gázolajtankolás mennyiségével kapcsolatos korlátozásokat, de mérlegeli, hogy felfelé módosítja a mennyiséget és az összeget. A Barátság kőolajvezeték ügyében lépéseket tesz a párbeszéd érdekében a magyarországi választás győztesével. A Slovnaft továbbra sem szállít gázolajat Ukrajnának – jelentette ki a szerdai kormányülés közben Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

„Mivel módosítottuk a kőolajellátási válsággal kapcsolatos kormányhatározatot, a Slovnaft ismét teljesíti szállítási kötelezettségeit Magyarországgal és Csehországgal szemben. De Ukrajnába továbbra sem szállít gázolajat” – mondta Fico.

A kormány számára továbbra is a Barátság kőolajvezeték újbóli megnyitása a legfőbb prioritás.

„Figyelemmel követjük a magyarországi választás győztesének ezzel kapcsolatos kijelentéseit, amelyek véleményem szerint pozitív kicsengésűek számunkra. Igyekszem kapcsolatba lépni a Tisza Párt elnökével, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Szlovákia és Magyarország közösen fog fellépni, és harcolni fogunk a megnyitásáért” – szögezte le.

„Emellett Ukrajnából is érkeztek olyan hírek, hogy április végére lehet valami, de már számtalan ilyen nyilatkozatot hallottunk, ezért nem vehetjük teljesen komolyan” – tette hozzá a szlovák kormányfő.

A Slovnafttal kapcsolatban elmondta, az olajfinomító garantálta a folyamatos ellátást.

„Április 17-ig hatályos a kormányrendelet, és megvitattuk, hogy meghosszabbítsuk-e. Abban megállapodtunk, hogy érvényben marad a gázolaj tankolásának mennyiségére vonatkozó korlátozás a teherautók esetében, de megemeljük a limitet. Ezzel kapcsolatban a Slovnaftnak sincs komolyabb kifogása, ezért valószínűleg emeljük a mennyiséget” – fűzte hozzá.

„A gázolaj kettős árazása a külföldi járművek esetében valószínűleg megmarad” – mondta Fico. Denisa Saková gazdasági miniszter elmondta, tárcája április 14-én előzetes tájékoztatást kapott Brüsszelből az Európai Bizottság energiacsomagjáról. „Az Európai Bizottság a jövő héten mutatja be az energiaválság rövid és hosszú távú megoldásaira vonatkozó energetikai intézkedéscsomagját” – tette hozzá.

„Várakozásaink szerint az EB javaslatai talán nem lesznek annyira áttörő erejűek és operatívak, mint azt mindannyian várjuk. Pozitívum azonban, hogy bizonyos rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak az energetikai sokk kezelése terén” – fűzte hozzá Saková.

