Kamil Šaško a tudományos tényeken alapuló orvoslást tartja mérvadónak

Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) teljes mértékben megbízik az állam szakmai intézményeiben. A bizonyított tudományos tényeken és a neves szlovák intézmények által végzett kutatásokon alapuló orvostudományt tartja mérvadónak. Ezt Peter Kotlár, a COVID-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos kijelentéseire reagálva közölte az egészségügyi minisztérium.

A kormány döntése alapján Šaško szakértői munkacsoportot hoz létre, amelynek a Közegészségügyi Hivatal, az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ, az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia képviselői lesznek a tagjai.

„Ez a csoport szakértői véleményt dolgoz ki a kormánybiztos jelentéséről” – közölte a tárca.

A minisztérium kijelentette, hogy Szlovákia az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagja, és az is marad. A szervezet tagjaként mindig szuverén módon fog eljárni, nemzeti érdekeit szem előtt tartva, de tiszteletben tartva a WHO alapelveit, azaz a tényeket és a tudományosan igazolt bizonyítékokat. „Szlovákia álláspontja, a szlovák nagykövet szerepvállalását is beleértve, teljes mértékben működőképes ezen a téren” – tette hozzá a minisztérium.

Kotlár csütörtökön felszólította a kormányt és Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnököt, hogy szüntesse be az mRNS technológián alapuló vakcinák használatát. Megismételte továbbá azokat a megállapításait, hogy az összes tesztelt vakcina képes megváltoztatni az emberi DNS-t, ami több súlyos betegség kialakulásához vezethet.

TASR/Felvidék.ma