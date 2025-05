Gyergyói népzene – A Hagyományok Háza Szabadegyeteme

A Gyergyói népzene – három generációs örökségvédelmi program megálmodói és főszervezői, Csüllög Edina és Vadas László, 2017-ben megkezdett értékmentő munkájukat, annak módszertanát, gyergyói citerás gyűjtéseiket mutatták be a Hagyományok Háza Szabadegyetem keretében. A programról Csüllög Edina népzenész-zenetanár számolt be.

„Hasonló tematikájú előadás már az Erdélyi Hagyományok Házában és más helyeken is elhangzott. Olyan érdeklődőknek szántuk, akik nyitottak és fogékonyak a gyergyói népzenére, illetve akik esetleg támogatnák és követnék is törekvéseinket. A téma jelentőségére utal, hogy a médiában is számos alkalommal helyet kaptunk.

A Gyergyói népzene – három generációs örökségvédelmi programot hét évvel ezelőtt indítottuk párommal, egykori csoporttársammal, Vadas Lászlóval, ami szoros kapcsolatban van a Lakitelken, illetve Kecskeméten megrendezett Gyergyó – Hétvégével, illetve a szintén hét éve működő gyergyóremetei nyári népzenei táborunkkal.

Május 8-án a Hagyományok Háza székházában tartottunk előadást jelentős érdeklődés mellett.

Az eseményre számos szakember érkezett, s nagy meglepetésünkre egykori csoporttársainkat is felfedeztük a hallgatóság soraiban. A témában kérdéseket is kaptunk, így a Szabadegyetem keretében párbeszédre is adódott lehetőség.

A már említett hétéves tapasztalatokból építettük fel az előadást. A kezdetekről is beszéltünk, amikor egy értékfeltáró kollégium keretében látogattunk Gyergyóba. A falusi kultúra különböző területeiről szerezhettünk ismereteket, mi leggyakrabban a népzenészekkel, s a zenei hagyományőrzőkkel találkoztunk. A beszélgetések során előkerültek a citerák is, és a citerás hagyományok felgyűjtése is elkezdődött.

Munkásságunk az egész Gyergyói-medencére kiterjedt, módszerünk a tájegység három generációs örökségvédelmi programjának megvalósítására bővült. Három alappillérre építettünk, a gyűjtésre, a visszatanításra, valamint – nemcsak a népzenére korlátozódó – kulturális híd létrehozására. Eredménynek tekintjük, hogy mára a klasszikus gyűjtések mellett a saját gyűjtéseinkre is támaszkodhatunk.

Utolsó órában láttunk munkához, szerencsére még fellelhetők az idősek által megőrzött népdalkincsek, amiket a jövő generációk számára is dokumentálhatunk.

Szembesülnünk kellett azzal, hogy e gyűjtéseink időigényesek. Sokszor évekig kellett várnunk, míg adatközlőink megnyíltak, s elfeledett dallamokra emlékeztek vissza. Barátságokat ápolunk, gyermekeink, tanítványaink is megfordulnak e vidéken, s ennek az összetett munkának gyümölcsei az új gyűjtéseink.”

A Hagyományok Háza Szabadegyetem előadássororzat a néphagyomány kulturális jelenségeit a tudomány és a művészet nézőpontjából értelmezi, megpróbál érvényes választ adni a mindenkori társadalmi kihívásokra, elgondolkodtató, vitaindító témák is terítékre kerülnek. Célja, hogy a látogatóiban kialakuljon egyfajta néprajzi látásmód.

